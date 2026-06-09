Деньги РПЦ и встречи в Кремле: кто такой патриарх Феофил, которого Трамп хочет привлечь к переговорам

Патриарх Феофил в Белом доме во время встречи с Дональдом Трампом. Фото jerusalem-patriarchate.info

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В израильских СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп может привлечь патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией.

Зачем Трампу новый посредник, известно о Феофиле и почему есть опасения, что он может играть на стороне россиян, выяснял ТСН. ua.

Неожиданный посредник

Источники израильского издания Ynet сообщают, что президент США Дональд Трамп согласился с тем, что православный патриарх Иерусалима Феофил III выступит посредником между Россией и Украиной. Об этом вроде бы удалось договориться во время встречи Трампа с иерархом в Белом доме.

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Среди других вопросов обсуждалась возможность того, что патриарх мог помочь в установлении канала связи между Москвой и Киевом. Феофила считают приемлемым лицом обеих сторон благодаря его положению в православном мире.

Те же источники сообщили, что религиозный лидер, как ожидается, встретится с дикатором Владимиром Путиным позже в этом месяце в рамках этой инициативы. Они добавили, что его ключевым преимуществом является то, что он «неполитическая фигура, происходящая с позиции религиозного и нравственного доверия».

Что говорят в украинских властях

Официального комментария МИД или Офисе президента по поводу кандидатуры Феофила как потенциального посредника в переговорах не было.

Однако собеседник «РБК-Украина» во власти в целом положительно оценил идею привлечения православного патриарха Иерусалма в процесс.

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«Почему бы нет?.. Чем больше посредников, тем больше будет ответов от России, что Путин хочет воевать», — отметил собеседник издания.

В то же время он уточнил, что по сей день никто официально не обращался к украинскому руководству с предложением по этому посредничеству.

В посольстве Украины в Израиле в комментарии изданию «Украина православная» с меньшим энтузиазмом отнеслись к этой кандидатуре.

«Участие патриарха Феофила в переговорах с Украиной нереально. Украина никогда на такое не пойдет, — это все равно, что предлагать нам в качестве переговорщика Шредера или бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшую в РФ», — прокомментировал изданию один из сотрудников украинского посольства.

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По словам дипломата, патриарх Феофил якобы получал наличные деньги и от Московского патриархата, и от пророссийских олигархов, вероятно намекая на Вадима Новинского.

Феофил и Новой в 2019 году

«Кого только не видели у него, кто заходил со спортивными сумками. С человеком, выступавшим против предоставления Томосу, не признал ПЦУ, нам совершенно не по дороге. В конце концов, как патриарх Феофил может быть посредником, когда он не откликался ни на какие инициативы нашего посольства по общению. Но человек занял четкую позицию, он ходит в обнимку с послом России, участвует в российских мероприятиях. Он точно ничего хорошего для нас не сделает…», — сказал дипломат.

Что говорят в РФ о Феофиле

Российские пропагандистские СМИ в целом положительно настроены к патриарху Феофилу. Там напомнили, что Феофил III уже дважды встречался с диктатором Владимиром Путиным. Впервые это произошло в мае 2013 года, когда российский диктатор принял Феофила III и «Z-патриарха» Кирилла в своей резиденции в Сочи. Вторая встреча в том же составе прошла в Кремле в ноябре 2019 года.

Путин, Кирилл и Феофил. Архивное фото

Виделся патриарх с Путиным и во время визитов диктатора на Святую Землю и на Ближний Восток.

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Фото aif.ru

В ноябре 2025 года Путин наградил Феофила III орденом Дружбы «за большой вклад в информационное сопровождение мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной (советско-немецкой — Ред.) войне 1941—1945 годов».

Кроме того, пропагандисты отмечают, что Иерусалимский патриархат до сих пор не признал ПЦУ, что является показательным знаком.

Феофил — инструмент российского влияния? : израильские СМИ бьют тревогу

Издание Times of Israel предупреждает, что Феофил стал инструментом влияния Кремля и зависим от российских денег.

«Чтобы легитимизировать свою деятельность в других странах и прикрыться интересами Православной Церкви, России нужны религиозные деятели „на местах“, которые будут служить мостами между РПЦ и местными жителями, религиозными лидерами, донорами, дипломатами и потенциальными коллаборантами», — отметили в израильском издании.

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Именно таким деятелем Times of Israel называет Феофила.

В издании напомнили, что изначально полномасштабное вторжение России в Украину Феофил III неоднократно выступал в защиту статуса РПЦ в Украине и за ее пределами.

В сентябре 2025 г. он встретился с Патриархом Кириллом в Астане, Казахстан.

«Не секрет, что Россия непосредственно „финансирует“ проекты Патриарха, как он неоднократно подчеркивал. Есть свидетельства очевидцев о беспрецедентном и недобросовестном перечислении средств от представителей российского посольства, предназначенных для „потребностей“ патриархата», — отмечали в издании.

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Напомним, Financial Times опубликовала детали тайной миссии Романа Абрамовича в Киев, а затем в Москву.

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