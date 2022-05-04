"Деньги являются инвестицией в защиту свободы и демократии": Байден призвал выделить больше средств для Украины

"Деньги являются инвестицией в защиту свободы и демократии": Байден призвал выделить больше средств для Украины

Президент США Джо Байден назвал войну в Украине поворотным моментом и призвал усилить помощь.

Президент США Джо Байден убежден, что диктаторов, таких как президент России Владимир Путин, нужно останавливать всем миром и противостоять их агрессии, какой бы высокой ни была цена, потому что иначе придется платить больше.

Об этом Байден заявил во время выступления на производстве компании Lockheed Martin в штате Алабама, где производятся системы Javelin, пишет Укринформ.

"Если вы не восстанете против диктаторов, то, как свидетельствует история, они продолжат появляться", – добавил Байден.

С момента, когда Россия ворвалась в Украину, США предоставили более 3 миллиардов долларов в поддержку Украине. "Эти деньги являются прямой инвестицией в защиту свободы и демократии", — подчеркнул глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что цена битвы против кремлевского диктатора будет недешевой, но уступка агрессии будет дороже.

Президент США также напомнил, что на прошлой неделе направил Конгрессу предложение о выделении дополнительных $33 миллиардов. По его словам, это необходимо, чтобы США "продолжили отправлять оружие непосредственно на передовую борьбу за свободу Украины", а также для дальнейшей экономической и гуманитарной поддержки украинского народа. В связи с этим он выразил надежду, что Конгресс быстро рассмотрит и примет это предложение.

"Призываю Конгресс как можно быстрее выделить деньги на вооружение для Украины. Пусть хранит вас Господь и вооруженные силы", — сказал президент США.

Также Байден назвал войну в Украине поворотным моментом и призвал усилить помощь.

Мол, такая война является поворотным моментом в истории, который происходит раз в шесть-восемь поколений. Он призвал союзников помогать украинскому государству в его борьбе против России.

Напомним, что Палата представителей США утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины.

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