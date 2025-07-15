- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 750
- Время на прочтение
- 2 мин
Денис Шмигаль написал заявление об отставке (фото)
Премьер поблагодарил "за доверие" президента Владимира Зеленского.
Премьер-министр Денис Шмигаль написал заявление об отставке с поста главы Кабинета министров.
Об этом сообщил сам руководитель правительства в своем телеграмме, прикрепив соответствующее фото.
"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - говорится в тексте заявления, датированного 15 июля.
В тексте сообщения Шмигаль поблагодарил защитников и защитниц, которые держат фронт, президента Владимира Зеленского и своей команды.
"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие. Спасибо всей команде за неутомимую работу ради нашего государства", - подчеркнул премьер.
Отметим, Шмигаль возглавлял Кабинет министров от 4 марта 2020 года. Он стал рекордсменом по продолжительности пребывания в должности, заменив в премьерском кресле Алексея Гончарука.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский предложил первой вицепремьере - министерке экономики Юлия Свириденко стать премьером. Уже после встречи с главой государства глава Минэкономики назвала задачу для нового правительства и пообещала предоставить впоследствии предложения по кандидатурам членов Кабмина.
Сегодня стало известно, что Зеленский провел совещание с вице-премьером Свириденко и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Глава государства сообщил о подготовке первых шагов обновленного правительства.
К слову, еще в июне нардеп от Голоса Ярослав Железняк заявил, что Офис президента Украины отправит в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и заменит все правительство. По словам депутата, хотя разговоры об увольнении премьера звучали летом 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годов. Однако теперь решение окончательное. Причиной он называет, в частности, то, что Кабмин потерял поддержку. Даже среди своих депутатов.