Денис Шмигаль написал заявление об отставке (фото)

Денис Шмигаль. / © Telegram/Денис Шмигаль

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Премьер-министр Денис Шмигаль написал заявление об отставке с поста главы Кабинета министров.

Об этом сообщил сам руководитель правительства в своем телеграмме, прикрепив соответствующее фото.

"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - говорится в тексте заявления, датированного 15 июля.

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В тексте сообщения Шмигаль поблагодарил защитников и защитниц, которые держат фронт, президента Владимира Зеленского и своей команды.

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие. Спасибо всей команде за неутомимую работу ради нашего государства", - подчеркнул премьер.

Премьер-министр Денис Шмигаль написал заявление об отставке. / © Telegram/Денис Шмигаль

Отметим, Шмигаль возглавлял Кабинет министров от 4 марта 2020 года. Он стал рекордсменом по продолжительности пребывания в должности, заменив в премьерском кресле Алексея Гончарука.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский предложил первой вицепремьере - министерке экономики Юлия Свириденко стать премьером. Уже после встречи с главой государства глава Минэкономики назвала задачу для нового правительства и пообещала предоставить впоследствии предложения по кандидатурам членов Кабмина.

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Сегодня стало известно, что Зеленский провел совещание с вице-премьером Свириденко и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Глава государства сообщил о подготовке первых шагов обновленного правительства.

К слову, еще в июне нардеп от Голоса Ярослав Железняк заявил, что Офис президента Украины отправит в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и заменит все правительство. По словам депутата, хотя разговоры об увольнении премьера звучали летом 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годов. Однако теперь решение окончательное. Причиной он называет, в частности, то, что Кабмин потерял поддержку. Даже среди своих депутатов.

Дата публикации 19:52, 08.07.25 Количество просмотров 25 Маркарову увольняют? Новым послом в США станет Умеров или Шмыгаль?