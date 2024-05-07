Деокупация Приднестровья с помощью Украины: Санду ответила, получала ли такое предложение

Президент Молдовы Майя Санду опровергла информацию о том, что Украина якобы предлагала "решить" силовым путем проблему с непризнанным Приднестровьем.

Об этом она рассказала в интервью российскому блоггеру Юрию Дудю.

"Никогда не было никаких официальных заявлений – то, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации… Но официально – говорю с полной ответственностью – таких предложений не было. И неофициально тоже. От официальных лиц не было такого предложения", – заявила Санду.

Президент подчеркнула, что для Молдовы разрешение приднестровского конфликта возможно только мирным путем.

"Военным путем – мы не согласимся на это", - сказала президент Молдовы.

Напомним, Майя Санду прокомментировала российские фейки о возможной аннексии Приднестровья.

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