Депутат от «Слуги народа» заявила, что авторы законопроекта 5655 соврали и это повлияло на голосование

Народный депутат от «Слуги народа» Анна Бондарь заявила, что авторы скандального законопроекта №5655 о «градостроительной реформе» ввели в заблуждение Верховную Раду, когда заявили, что учли все замечания НАПК и что реформа базируется на градостроительной модели ведущих европейских стран и США.

Об этом Анна Бондарь написала на своей странице в Facebook.

«На подкомитете нам говорили, что все замечания НАПК сняты, мол, на комитете будут представители, спросите. На комитете представителей НАПК не было. Либо не сообщили, либо не впустили в зум, как и Министерство культуры и информационной политики Украины и Национальный Союз Архитекторов Украины – НСАУ. Но простой анализ текста показал, что НЕ ВСЕ учтено. Кстати, то, что учтено, сделано таким образом, чтобы не было возможности выполнить. Ложь на лжи», - заявила Анна Бондарь.

Также, по ее словам, не соответствует действительности утверждение авторов законопроекта о том, что при его подготовке использовались модели европейских стран и США.

«У меня есть время и есть вдохновение подробно ознакомиться с «американской», «британской» и «французской» моделью, на которые ссылаются авторы законопроекта. Спойлер: 5655 не имеет к этому отношения. Частного градостроительного контроля в этих странах не существует. Об этой лжи готовлю основательные материалы. Что неприятно в этой ситуации, это то, что заявления: все учтено, это «американская», «французская», «английская» модель повлияли на депутатов, отдавших свой голос «за», - отметила народный депутат.

Бондарь поблагодарила Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за четкую и последовательную позицию, а также обнародовала письмо, в котором содержится перечень неучтенных замечаний НАПК.

Ранее сообщалось, что законопроект №5655 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности» вызвал резкую критику в обществе. НАПК, Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины, Ассоциация городов Украины и другие настаивали на доработке этого законопроекта. Однако 13 декабря Верховная Рада 228 голосами приняла законопроект в целом. Сейчас он находится на подписи Президента.

Петиция о ветировании законопроекта №5655 набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов, а в общей сложности ее подписали более 42 000 украинцев. Кроме того, обращение к Президенту о применении права вето к этому закону подписали десятки общественных организаций и представителей ведущих СМИ.

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