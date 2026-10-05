Депутата Гончаренко исключили из фракции "Евросолидарности": что заявили

Алексей Гончаренко

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Фракция «Европейская Солидарность» приняла решение об исключении из своего состава народного депутата Алексея Гончаренко.

Об этом говорится в официальном заявлении «Евросолидарности».

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«Публичные позиции Алексея Гончаренко по поводу завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией „Европейской Солидарности“ и ее идеологическими устоями», — отметили во фракции.

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«Именно поэтому фракция „Европейская Солидарность“ — мы приняли решение, что теперь не можем продолжать общий политический путь из-за идеологических разногласий», — продолжили в политической силе.

В «Европейской Солидарности» добавили, что это решение не перечеркивает годы совместной работы, однако «партийное единство не должно оставаться формальностью», когда речь идет о «принципиально разных ответах на вопросы будущего государства».

Чем объяснили такое решение

«Европейская Солидарность» объясняет, что публичные позиции Алексея Гончаренко по поводу завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией фракции и ее идеологическими устоями.

«Для „Европейской Солидарности“ такими принципами являются сильная украинская армия, украинский язык, независимая украинская церковь, членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Мы убеждены: это фундамент украинской государственности, который помог Украине выстоять в годы войны с Россией и должен определять ее будущее», — говорится в сообщении.

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По мнению фракции, эти принципы «не могут быть предметом торга ни внутри Украины, ни на переговорах с Россией».

Что известно о заявлениях Гончаренко

Напомним, на днях нардеп Алексей Гончаренко сделал ряд громких заявлений, призвав начать переговоры с Россией.

Свое видение переговоров он изложил в колонке на «Украинской правде».

Политолог Вадим Денисенко проанализировал громкие заявления Гончаренко о мире.

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Нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев также заговорил о мире, но с экономическим подтекстом, говоря о тяжелом экономическом прогнозе для Украины. Также он упомянул о социологии, что «большинство людей поддерживает переговоры и мир на тяжелых условиях, но таких, которые обеспечат прекращение войны навсегда…».

К ним присоединился мэр Харькова Игорь Терехов, который раскритиковал так называемую партию войны и заявил, что желание мира не нуждается в оправданиях.

В свою очередь президент Владимир Зеленский жестко ответил политикам, призывающим к переговорам с РФ.

В то же время журналист Виталий Портников заявил, что если российские войска зайдут в Киев, то расстреляют, в том числе, и нардепов Алексея Гончаренко и Даниила Гетманцева, которые высказались за поиск мирного диалога с РФ.

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