- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1355
- Время на прочтение
- 2 мин
Депутата Гончаренко исключили из фракции "Евросолидарности": что заявили
Гончаренко исключают из фракции «Европейской Солидарности» из-за его громких заявлений о необходимости переговоров с РФ.
Фракция «Европейская Солидарность» приняла решение об исключении из своего состава народного депутата Алексея Гончаренко.
Об этом говорится в официальном заявлении «Евросолидарности».
«Публичные позиции Алексея Гончаренко по поводу завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией „Европейской Солидарности“ и ее идеологическими устоями», — отметили во фракции.
«Именно поэтому фракция „Европейская Солидарность“ — мы приняли решение, что теперь не можем продолжать общий политический путь из-за идеологических разногласий», — продолжили в политической силе.
В «Европейской Солидарности» добавили, что это решение не перечеркивает годы совместной работы, однако «партийное единство не должно оставаться формальностью», когда речь идет о «принципиально разных ответах на вопросы будущего государства».
Чем объяснили такое решение
«Европейская Солидарность» объясняет, что публичные позиции Алексея Гончаренко по поводу завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией фракции и ее идеологическими устоями.
«Для „Европейской Солидарности“ такими принципами являются сильная украинская армия, украинский язык, независимая украинская церковь, членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Мы убеждены: это фундамент украинской государственности, который помог Украине выстоять в годы войны с Россией и должен определять ее будущее», — говорится в сообщении.
По мнению фракции, эти принципы «не могут быть предметом торга ни внутри Украины, ни на переговорах с Россией».
Что известно о заявлениях Гончаренко
Напомним, на днях нардеп Алексей Гончаренко сделал ряд громких заявлений, призвав начать переговоры с Россией.
Свое видение переговоров он изложил в колонке на «Украинской правде».
Политолог Вадим Денисенко проанализировал громкие заявления Гончаренко о мире.
Нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев также заговорил о мире, но с экономическим подтекстом, говоря о тяжелом экономическом прогнозе для Украины. Также он упомянул о социологии, что «большинство людей поддерживает переговоры и мир на тяжелых условиях, но таких, которые обеспечат прекращение войны навсегда…».
К ним присоединился мэр Харькова Игорь Терехов, который раскритиковал так называемую партию войны и заявил, что желание мира не нуждается в оправданиях.
В свою очередь президент Владимир Зеленский жестко ответил политикам, призывающим к переговорам с РФ.
В то же время журналист Виталий Портников заявил, что если российские войска зайдут в Киев, то расстреляют, в том числе, и нардепов Алексея Гончаренко и Даниила Гетманцева, которые высказались за поиск мирного диалога с РФ.