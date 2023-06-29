Депутата от "Слуги народа" Дмитриеву заметили в Раде с часами за $11 000: фото

Депутат одела драгоценные часы известного бренда Jacob&Co Five Time Zone и вместе с соратницей позировали в платьях цветов украинского флага.

Народная депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева появилась в Раде в День Конституции с драгоценными часами на руке от бренда Jacob&Co Five Time Zone.

На это обратили внимание в Telegram-канале Harley Quinn.

Соответствующее фото с Дмитриевой в зале парламента в День Конституции опубликовала в Сети ее коллега Анна Пуртова. Депутат поздравила всех с праздником и обратила внимание, что они с Дмитриевой одели платья в цветах национального флага.

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"Так и будем весь день вместе ходить с Оксаной Дмитриевой", – написала Пуртова.

Авторы Telegram-канала Harley Quinn выяснили, что на запястье Дмитриевой красовались часы модели унисекс известного бренда Jacob&Co Five Time Zone за 11 тыс. дол. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали и золота.

Нардеп от "Слуги народа" Оксана Дмитриева появилась из парламента с драгоценными часами на руке/Фото: Telegram-канал Harley Quinn

В паблике выложили еще одно фото народной избранницы с часами от не менее дорогого бренда Cartier линейки Ballon Bleu. Стоимость такого аксессуара составляет 274 тыс. грн. Как и предыдущие часы, корпус аксессуара сделан из нержавеющей стали и золота, а еще на них есть бриллианты.

Нардеп от "Слуги народа" Оксана Дмитриева с драгоценными часами на руке/Фото: Telegram-канал Harley Quinn

Что известно об Оксане Дмитриевой

Народная депутат от "Слуги народа" является председателем подкомитета по современным медицинским технологиям и развитию трансплантологии Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования.

Согласно биографии Дмитриевой на официальном сайте политсилы, народная избранница получила образование в Днепропетровской медицинской академии по специальности "Терапия", "Ортопедия" и "Здравоохранение". Политик также является членом общественного союза "Стоматологи Украины".

Напомним, накануне с должности уволили скандального военкома Одесской области Евгения Борисова, в отношении которого ДБР расследует дело о возможных фактах злоупотреблений во время призыва военнообязанных. По данным СМИ, Борисов якобы получил финансовую выгоду из возможной незаконной деятельности. Благодаря этому он якобы приобрел виллу в Испании за 3 млн. 950 тыс. евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро.

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