Депутатам разрешат голосовать дистанционно: Стефанчук раскрыл детали законопроекта

Стефанчук считает, что такая форма голосования защитит парламент от опасностей, таких как пандемия COVID-19 или вторжение России.

После Нового года в Верховную Раду внесут законопроект, который позволит народным избранникам голосовать дистанционно, вне стен парламента.

Об этом рассказал глава ВР Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер".

По его словам, у всех парламентов Европы есть миксованная система голосования.

"Я недавно вернулся из Польши и мне обидно было, что та идея, с которой я обратился к народным депутатам еще два года назад, была не воспринята", — рассказал спикер Рады.

Стефанчук считает, что такая форма голосования защитит парламент от опасностей, таких как пандемия COVID-19 или вторжение России.

"Мы продолжаем сейчас работу над этим законопроектом, и думаю, он будет внесен после Нового года. Чтобы мы имели предохранитель и не потеряли управляемость в государстве, ведь риски растут", — добавил он.

Ранее Руслан Стефанчук обнародовал "домашнее задание" нардепам на время зимних каникул.

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