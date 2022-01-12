Депутатов интересует единственный вопрос: парламент Британии допросит Джонсона из-за скандальной вечеринки

Премьер предстанет перед парламентом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня должен дать объяснения в парламенте из-за вечеринки, которая состоялась в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в мае 2020 года, во время первого локдауна.

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня Джонсон предстанет перед парламентом, и единственный вопрос, который сейчас интересует депутатов, состоит в том, был ли он на вечеринке с напитками", — говорится в сообщении.

Напомним:

Из-за вечеринки, состоявшейся летом позапрошлого года, вокруг британского правительства разразился скандал, который может привести к отставке премьера Бориса Джонсона. 6 июля 2020 года Джонсона вместе с сотрудниками сфотографировали на террасе резиденции. По всей Британии тогда был введен чрезвычайно жесткий карантин.

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