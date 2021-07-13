Депутаты 13 июля соберутся на внеочередное заседание: что рассмотрят

Депутаты 13 июля соберутся на внеочередное заседание: что рассмотрят

В Верховной Раде должны рассмотреть пять проектов законов.

Верховная Рада сегодня, 13 линя, после обеда соберется на внеочередное заседание.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

Депутаты рассмотрят пять вопросов, в частности, и легализации медицинского каннабиса. Этот закон должен разрешить использовать в Украине лекарства из конопли для тяжелобольных пациентов.

Неофициально его называют законом Софии — в честь маленькой девочки, больной эпилепсией. Он должен сделать законным лечение препаратами каннабиса и упростить доступ пациентов к ним. Лекарства смогут попасть в больных исключительно по рецепту врача под строгим контролем.

Кроме того, бизнеса позволят выращивать растения каннабиса и изготавливать препараты из них. Это существенно снизит цену и уберет черный рынок, где тяжело больные сейчас вынуждены покупать лекарства. Закон сейчас планируют принять в первом чтении, а окончательно его должны утвердить осенью.

Депутаты также должны рассмотреть законопроекты:

об окончательной ликвидации "Укроборонпрома" №3822;

о миллионные штрафы за контрабанду товаров и их недостоверное декларирование №5420;

о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов №5270;

о расширении полномочий АМКУ в рамках деолигархизации №5431.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой собрать завтра, 13 июля, внеочередное заседание парламента.

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