"Депутаты могут говорить что угодно": в ОПУ отреагировали на заявления Безуглой

Заявления народного депутата Марьяны Безуглой в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нельзя расценивать как инициативу по его отставке, поскольку такие решения принимаются на другом уровне.

Об этом в эфире Radio NV заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, верховный главнокомандующий президент Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный непосредственно общаются каждый день на разных площадках, а в Украине сегодня существует четкая управленческая вертикаль, на которой принимаются те или иные решения.

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“Все решения относительно того, как должна быть структурирована военная вертикаль, принимаются соответственно не депутатами. Депутаты не могут инициировать или не инициировать отставку тех или иных военных, учитывая те должности, которые они занимают в рамках парламентских комитетов”, — отметил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что заявления народного депутата "не являются официальными заявлениями Офиса президента или президента лично".

"Поэтому надо всегда ждать официальных заявлений по отношению к той или иной ситуации, или к тому или иному лицу... Если мы говорим о главнокомандующем, то безусловно президент всегда сам комментирует сложные вопросы", — подчеркнул он.

В то же время Михаил Подоляк отметил, что в Украине почему-то привыкли, что "не может быть такого, чтобы кто-то там что-то говорил по своей инициативе". При этом он подчеркнул, что в ОПУ не хотят комментировать "конспирологические версии".

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла призвала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Нардепка пожаловалась, что у "военного руководства" якобы нет плана войны на 2024 год.

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