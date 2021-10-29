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Депутаты предлагают вернуть газопроводы государству или местным общинам Актуально

Депутаты предлагают вернуть газопроводы государству или местным общинам

УНИАН

Игорь Палица привел пример компании "Волыньгаз",

Газогоны должны принадлежать государству или местным общинам. Депутатская группа "Партия "За майбутнє" потребует срочного рассмотрения этого вопроса в Верховной Раде.

Об этом заявил лидер политической силы Игорь Палица на своей странице в Facebook.

"В начале Независимости Украины ловкие дельцы приватизировали облгазы и до сих пор беспрепятственно зарабатывают сверхдоходы на простых людях. Но сейчас, когда тарифы на газ бьют мировые рекорды, они переходят все границы", – прокомментировал политик.

Палка привел пример компании "Волыньгаз", которая в нынешнем отопительном сезоне планирует увеличить тарифы на распределение природного газа для жителей Луцка в 3 раза. "Обоснование — увеличение зарплаты сотрудников в 2 раза и компенсация убытков. При этом чистая прибыль "Волыньгаза" за прошлый год превышает 20,5 млн грн. А благодаря новому тарифу они планируют заработать на людях еще 519 млн грн!", — подчеркнул нардеп.

Команда партии "За майбутнє" в Луцком городском совете выступила против повышения тарифов. Кроме того, мэр и городские депутаты одними из первых в Украине обратились к центральным властям с требованием не допустить роста тарифа на распределение природного газа и реприватизировать имущество и оборудование.

"Наша депутатская группа потребует срочного рассмотрения этого вопроса в Верховной Раде!" – акцентировал Игорь Палица.

На всеукраинском уровне политическая сила предлагает провести проверку приватизации облгазов, вернуть незаконно приватизированные газовые сети, имущество и оборудование в государственную или коммунальную собственность, установить экономически обоснованные тарифы.

"Если правительство не знает, как удержать цены на газ, мы должны использовать эффективные решения, предлагаемые в регионах", — резюмировал народный депутат.

 
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