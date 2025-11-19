ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
882
Время на прочтение
1 мин

Депутаты снова заблокировали трибуну Верховной Рады

Депутаты требуют отставки всего Кабинета Министров.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Депутаты блокируют Верховную Раду

Депутаты блокируют Верховную Раду / © Алексей Гончаренко/Twitter

Депутаты снова заблокировали трибуну Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Ранее, 18 ноября фракция "Европейская солидарность" уже блокировала трибуну с требованием отставки всего Кабинета министров, в результате чего было сорвано рассмотрение кадровых вопросов. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подверг резкой критике действия депутатов, подчеркнув, что государство, ведущее войну, не может позволять себе политический саботаж.

Напомним, после коррупционного скандала, разразившегося по результатам расследования НАБУ о хищении в энергетике, народный депутат Ярослав Железняк инициировал в Раде процесс отставки Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук.

Дата публикации
Количество просмотров
882
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie