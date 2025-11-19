Депутаты блокируют Верховную Раду / © Алексей Гончаренко/Twitter

Депутаты снова заблокировали трибуну Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Ранее, 18 ноября фракция "Европейская солидарность" уже блокировала трибуну с требованием отставки всего Кабинета министров, в результате чего было сорвано рассмотрение кадровых вопросов. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подверг резкой критике действия депутатов, подчеркнув, что государство, ведущее войну, не может позволять себе политический саботаж.

Напомним, после коррупционного скандала, разразившегося по результатам расследования НАБУ о хищении в энергетике, народный депутат Ярослав Железняк инициировал в Раде процесс отставки Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук.