Депутаты создадут ВСК по расследованию убийства мэра Кременчуга Бабаева

В Верховной раде Украины будет создана временная следственная комиссия по вопросам расследования убийства городского головы Кременчуга Олега Бабаева. Об этом во время выступления в ВР сказал народный депутат Андрей Кожемякин.

Он напомнил, что мэр Кременчуга Олег Бабаев был убит еще в 2014 году, но следствие до сих пор не дало адекватных результатов.

“Подозрение в совершении уголовного правонарушения было предъявлено 4 лицам. Однако с 2014 года судебное дело так и не было завершено. И не было принято справедливое решение относительно подозреваемого. Это очень резонансное уголовное производство не расследуется и затягивается. Пирятинский районный суд Полтавской области является 9-м судом, который сегодня в 10 часов начинает рассматривать это дело. Это полный судебный "беспредел", — отметил Кожемякин.

По его словам, рассмотрение дела в судах постоянно затягивается, проходят процедуры отстранения судей, отвод присяжных. В течение 5 лет, начиная с 2014 года, дело рассматривали 6 судейских коллегий в 5 районных судах Полтавской области.

“В целях обеспечения прозрачности, беспристрастности и справедливости расследования обстоятельств убийства, фракция “Батькивщина” предлагает и настаивает на том, чтобы создать в Раде временную следственную комиссию. Также в ближайшее время будет зарегистрирован проект постановления об образовании временной следственной комиссии ВР Украины по расследованию убийства судьи Лободенко Александра Станиславовича и мэра города Кременчуга Полтавской области Бабаева Олега Мейдановича. Прошу считать это выступление депутатским запросом в офис Генерального прокурора Украины", – сказал нардеп.

Напомним, 26 июля 2014 года в Кременчуге убили мэра Олега Бабаева. Две пули попали в автомобиль, одна – в грудь Бабаева, от полученных травм он скончался на месте.