Депутаты в пятницу заслушают Ляшко: о чем будет докладывать министр

Депутаты в пятницу заслушают Ляшко: о чем будет докладывать министр

Решение было принято на согласительном совете.

В пятницу в Верховную Раду вызывают министра здравоохранения Виктора Ляшко для отчета по обузданию нынешней волны коронавируса.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 октября.

Заслушают главы Минздрава во время "Часа вопросов к правительству". Решение приняли в ходе согласительного совета в понедельник, 18 октября.

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Тем временем в самом парламенте хотят усилить пропускной режим. В Совет пускать только с COVID-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или антиген-тестом. Соответствующее постановление планируют рассмотреть на этой пленарной неделе.

Ограничения на вход касаться как и народных депутатов, так и их помощников, работников аппарата и журналистов. Вероятнее всего, ограничения начнут действовать через две недели. Поскольку требуется время для обеспечения аппарата Верховной Рады устройствами для считывания QR-кодов электронных ковид сертификатов.

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"Основные вещи, которые предлагаются: это наличие прививки, ПЦР-теста на 72 часа или теста на антиген за 48 часов. Такая практика практически во всех государственных учреждений мира вводится", — говорит спикер Руслан Стефанчук.

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