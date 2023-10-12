"Держим позиции": Зеленский сделал заявление об Авдеевке и показал фото оттуда

Глава государства подчеркнул, что украинская смелость и единство определяют, как завершится война.

На фоне обострения на фронте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ держат позиции вокруг Авдеевки.

Об этом глава государства написал в Сети 12 октября, добавив фото авторства Олега Пальчика из Авдеевского направления.

"Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится эта война. Ми должны все об этом помнить", — подчеркнул Зеленский в коротком сообщении.

Боевые действия вокруг Авдеевки/Фото: Олег Пальчик

Боевые действия вокруг Авдеевки/Фото: Олег Пальчик

Боевые действия вокруг Авдеевки/Фото: Олег Пальчик

Что происходит вокруг Авдеевки

10 октября стало известно об обострении боевых действий к северу от Авдеевки Донецкой области: российские войска начали активно штурмовать и увеличили количество обстрелов. Ситуация вокруг Авдеевки к утру 12 октября напряженная, но контролируемая ВСУ. Украинские войска отразили российские атаки и не потеряли ни одной позиции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как тараканы, в каждую щелку. Авдеевка подверглась самому массированному штурму за всю войну

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