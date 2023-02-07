"Держим строй": Резников сделал заявление на фоне слухов об уходе с должности

Министр обороны Алексей Резников снова отреагировал на слухи о своей отставке. В частности, глава Минбороны поблагодарил всех за конструктивную критику.

Сообщение министра появилось в его Facebook.

Резников также заявил о продолжении укрепления обороны и заверил, что все будет Украина.

"Держим строй. Спасибо всем за поддержку и конструктивную критику. Делаем выводы. Продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону, работаем на победу", — написал министр обороны.

Слухи об отставке Резникова

На днях нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Алексея Резникова могут уволить с должности министра обороны. Сесть его кресло может сесть действующий глава ГУР Кирилл Буданов.

Впоследствии глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. По его словам, возникла необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше".

Комментируя информацию депутатов, глава Минобороны заявил, что такое решение принимает президент Украины. Он подчеркнул, что "ни один чиновник не вечен в кресле", а если его уволят, он поддержит преемника.

Резников также отметил, что пока ему не поступало предложений возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Впрочем, он добавил, что отказался бы от такой должности.

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