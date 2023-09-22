"Держись бульдожьей хваткой": Зеленский убежден, что слова Линкольна отражают то, как воюют украинцы

Они выразили благодарность США и всем американцам, которые поддерживают Украину по зову сердца.

Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

"Мы призывали к единству в борьбе за нашу общую свободу", — добавил он.

«Среди документов, которые я увидел сегодня в Национальном архиве США, была телеграмма Авраама Линкольна генералу Гранту. Вдохновляющий документ. «Держись бульдожьей хваткой, грызы и души, сколько можешь» – слова Президента Линкольна отражают мужество и веру, которые помогли Америке. Слова Президента Линкольна отражают именно то, как воюют украинцы. В наших победных битвах за Киев, Харьков и остров Змеиный в Черном море. В нашей битве за Бахмут, где наши солдаты идут вперед, несмотря на трудности. В нашем сражении за каждый сантиметр украинской земли», — убежден глава украинского государства.

«Каждый день этой войны украинские солдаты держатся бульдожьей хваткой. Они грызут и душат российских окупантов, насколько это возможно. Никогда раньше российская диктатура не встречала столь сильного сопротивления. И никогда больше России не удастся уничтожить ни другую нацию. Путинский список стран на уничтожение был длинным. Еще совсем недавно. Если бы Украина упала, половина Европы была под угрозой попадания в сферу влияния Москвы. Но американские инвестиции в украинскую безопасность и глобальную защиту свободы работают. На сто процентов. До последнего цента», – отметил Зеленский.

«В настоящее время у Путина есть другой список целей. Вместо того чтобы диктовать условия Америке, Европе и всему свободному миру, Путин вынужден унижаться, лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь найти расположение Тегерана. Это показывает его очевидную слабость. Украина платит самую высокую цену за защиту свободы и глобальной безопасности. Каждый день и каждую ночь Россия продолжает свой террор ракетами и иранскими беспилотниками. Но каждый день наше единство остается сильным. Вы поддерживаете нас. И мы знаем, что мы не упадем. И мы видим, как наша свобода сохраняет хватку бульдога. Мы уверены, что другим народам не придется отправлять свои армии на эту битву. Украина способна завершить эту войну победой, которая станет нашей совместной победой. Сегодня не империя зла, а только отсутствие единства способно поставить свободу на колени», – отметил украинский президент.

«Здесь нет ни одного человека, которому было бы безразлично, что происходит со свободой. Нет ни одного украинца, который бы ни был благодарен. Тем, кто помогает нам не потому, что должно это делать, а потому, что это подсказывает сердце. Это и есть человечность. Это то, что делает нас по Украине. Это то, что делает вас Америкой», – сказал глава Украины.

"Сегодня мы здесь вместе с Еленой, чтобы выразить благодарность американцам, которые делали и делают чрезвычайные вещи по зову своего сердца. Американские сердца бьются так же, как и украинские. Я хочу, чтобы вы все знали, что Америка спасла миллионы украинских жизней Когда я говорил с Президентом Байденом рано утром 24 февраля 2022 года, мир не верил в Украину, но я заверил его, что мы не сдадимся, и он подтвердил, что Америка будет с нами столько, сколько нужно, Конгресс США это подтвердил. Украина всегда будет благодарна за это", – резюмировал Зеленский.

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Напомним, ранее Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи.

Также Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Байден встал, чтобы пожать руку Зеленскому! Есть первые договоренности.

Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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