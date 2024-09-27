Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, в том числе на оружейный завод в Пенсильвании, вызвал недовольство среди республиканцев. Даже некоторые сторонники Украины на Капитолийском холме считают этот шаг ошибкой, а также критикуют Зеленского за комментарии в адрес сенатора-республиканца Дж. Д. Венса, которого украинский лидер назвал "слишком радикальным".

Об этом пишет Politico.

Визит Зеленского в оружейный завод в Скрентоне, состоявшийся на выходных Пенсильвания и его заявление о Дж. Д. Венсе привлекли внимание республиканцев, которые считают, что украинский президент вмешался во внутренние дела США. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон осудил этот визит, назвав его частью "партизанской кампании" в поддержку демократов. Республиканцы подчеркивают, что такие действия могут негативно отразиться на двухпартийной поддержке Украины в США.

Сенатор Джон Корнин из Техаса в своем интервью выразил разочарование визитом и отметил, что вмешательство иностранных лидеров во внутреннюю политику США ошибка. Он подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке всех друзей, которых она может привлечь, и подчеркнул, что Зеленскому следует избегать таких ошибок в будущем.

Несмотря на критику некоторых республиканцев, большинство из них по-прежнему поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. Джон Корнин подчеркнул, что поддержка Украины основывается на геополитических причинах, а не на персоналиях. Он также добавил, что эта поддержка не уменьшится из-за одного инцидента.

Глава комитета по ассигнованиям Палаты представителей Том Коул из Оклахомы также отметил, что визит Зеленского в Пенсильванию не был полезен, но подчеркнул, что этот вопрос не получил много внимания во время встречи с украинским лидером. Он предостерег от вмешательства во внутреннюю политику США, особенно во время избирательного периода.

"В любой ситуации, когда вы имеете дело с другой страной, вмешиваться в ее внутреннюю политику — это глупо. Мой совет кому-либо — держаться подальше от американской политики. Не становитесь проблемой, особенно во время приближающихся партийных выборов и в последние недели перед ними, когда даже если вы абсолютно невинны, все, что вы делаете, может быть вырвано из контекста", — сказал республиканец.

Политический контекст и реакция Трампа

На фоне приближающихся президентских выборов в США ситуация с визитом Зеленского на оружейный завод вызвала особое внимание союзников Дональда Трампа. Они восприняли это как провокацию в поддержку демократов в ключевом штате Пенсильвания. На пресс-конференции в Нью-Йорке Трамп воспользовался возможностью раскритиковать Зеленского за его заявления о том, что Трамп не знает, как выиграть войну. Кандидат в президенты США также выразил недовольство тем, что Зеленский не идет на уступки России.

Трамп неоднократно утверждал, что будь он президентом, Россия не вторглась бы в Украину в 2022 году. Он также отмечает готовность вести переговоры с Россией и Украиной, чтобы закончить войну, если он вернется в Овальный кабинет. На одном из митингов Трамп отметил, что любое соглашение было бы лучше, чем нынешняя ситуация, в которой оказалась Украина.

Расследование визита и призыв к действиям

Поездка Зеленского в Пенсильванию вызвала не только политическую критику, но и побуждала к расследованию некоторых республиканцев в Палате представителей. Конгрессмен Энди Биггс вместе с другими сторонниками Трампа вообще требует уволить украинского посла в США Оксану Маркарову, что является еще одним свидетельством обострения отношений между республиканцами и украинским руководством.

Несмотря на эти вызовы, республиканские сторонники Украины, такие как сенатор Линдси Грэм, отмечают важность изменения стратегии в войне против России. Он призвал избегать конфликтов, особенно на фоне политической борьбы в США. "Нам нужно изменение стратегии", — сказал Грэм, отмечая важность сосредоточения на действиях администрации Байдена, а не на критике Зеленского со стороны Трампа.

Сенатор Джон Хувен также призвал Зеленского оставаться вне политической борьбы США, но отметил важность двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе. По его словам, во время встреч с Зеленским обсуждались вопросы улучшения военных возможностей Украины, в частности, потребность в истребителях F-16 и ракетах большой дальности. Хувен подчеркнул, что украинский президент должен сосредоточиться на своей главной цели – победе в войне.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала республиканцев отказаться от расследования "вмешательства в выборы" президента Владимира Зеленского и госпожи посла Оксаны Маркаровой, ведь в визите украинской делегации на оборонный завод в Пенсильвании не было ничего чрезвычайного.

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