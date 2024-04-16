Дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС — Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что в вопросе защиты энергообъектов Украины от российских атак целесообразнее купить ПВО Patriot, чем затем восстанавливать разрушенную Россией украинскую ТЭС.

Об этом пишет LeMonde.

Отвечая на вопрос, может ли Франция сделать больше для Украины, чем Германия, он сказал: "Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма состоит из очень разных понятий.

По словам Борреля, проблема сейчас не во времени, а в количестве.

"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить систему Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", — объяснил высокий представитель ЕС.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью также заявил, что российские оккупанты смогли уничтожить Трипольскую ТЭС из-за того, что у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников.

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