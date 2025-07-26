Верховная Рада / © Getty Images

Реклама

Десятки народных депутатов могут не проголосовать за восстановление независимости антикоррупционных органов Украины, опасаясь, что возвращенные полномочия будут использованы для мести против них.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех анонимных собеседников, близких к президенту Украины.

По информации источников издания, до 70 народных депутатов от правящей партии «Слуга народа» выразили свое недовольство голосованием, которое отменяет законопроект, поспешно продвинутый парламентом во вторник.

Реклама

Это может поставить под угрозу усилия Зеленского отменить законопроект, который критикуют союзники Украины и гражданское общество, поскольку он подчинял главные антикоррупционные органы страны генеральному прокурору, назначенному президентом.

Депутаты боятся мести

«Люди боятся несправедливого преследования как мести», — сказал один из видных представителей парламентской фракции «Слуги народа».

Источники утверждают, что страх мести возник после выступления главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко в эфире «Суспільне» в четверг, 24 июля, в котором он заявил, что САП «собирает всю информацию» о том, как возник первоначальный законопроект и как происходило голосование.

«Мы проанализируем все ситуации, события, заявления, все обвинения, претензии против нас. Вплоть до молекул. Мы воссоздадим хронологию событий секунда за секундой и предоставим анализ всего этого», — сказал он.

Реклама

Депутат от партии Зеленского подтвердил, что многие члены парламента выразили беспокойство, но сказал, что, по их мнению, законопроект все еще имеет хорошие шансы на его принятие.

Могут отказаться от мандатов

В то же время чиновник подтвердил, что многие депутаты боятся, что САП и НАБУ возбудят против них уголовные дела.

Некоторые из них рассматривают возможность отказа от своих мандатов, чтобы не голосовать за новый законопроект.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что новый законопроект будет рассмотрен на сессии 31 июля.

Реклама

Но учитывая сомнения относительно его поддержки, голосование могут отложить или внести на рассмотрение в то время, когда будет слишком мало народных депутатов, чтобы его принять.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414. Его отдельные положения ликвидируют независимость НАБУ и САП.

Из-за массовых протестов против принятого закона президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта о работе НАБУ и САП.