"Десятки тысяч подразделений": Столтенберг сообщил, сколько войск РФ сейчас готовы атаковать Украину

В общей сложности у украинской границы – более 150 тыс. российских военных.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все большее число российских войск сейчас находится в позиции, когда они могут атаковать Украину без предупреждения.

Об этом глава Альянса сказал на брифинге после заседания Комиссии Украина-НАТО во вторник, 22 февраля.

"Это силы в боевой готовности, десятки тысяч боевых подразделений, но также все виды средств обеспечения: ракеты, боевая техника, боевые танки, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, противовоздушная оборона, ракеты "Искандер" и широкий спектр различных военных возможностей", — рассказал Столтенберг.

"Это силы, которые не только мощные, хорошо оборудованы и имеют высокие возможности, но также силы, которые сейчас полностью обеспечены амуницией и горючим, и все большее число войск вышло из своих лагерей и сейчас находится в позиции, когда они могут атаковать без предупреждения", – добавил генсек НАТО, уточнив, что Россия удерживает более 150 тыс. войск на территории Украины.

"Вдобавок к этому, конечно, есть воздушные и военно-морские силы, также неподалеку от Украины. Эти силы частично уже внутри Украины, в Крыму, на Донбассе и частично близко к границам Украины, на востоке, а также на юге и севере, частично в России и частично в Белоруси", – рассказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что все это делает ситуацию очень опасной.

Напомним, генсек НАТО также заявил, что разрешение Совета Федерации России на применение военной силы за пределами государства укладывается в модель его агрессивного поведения. Столтенберг отметил, что Альянс вместе с союзником неоднократно и давно предупреждали об этом.

Российские войска вошли в украинский Донбасс | Новости мира

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