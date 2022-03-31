"Детали должны быть уточнены": Эрдоган заявил о готовности Турции стать гарантом безопасности Украины

"Детали должны быть уточнены": Эрдоган заявил о готовности Турции стать гарантом безопасности Украины

Лидер государства также заверил в неизменной позиции по поводу санкций против России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство готово стать одним из тех, кто будет гарантировать безопасность Украины.

Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Эрдоган отметил, что на такой шаг Анкара пойдет после уточнения деталей.

"Мы можем быть одной из стран-гарантов в части обеспечения безопасности Украины. Однако, конечно, детали этого должны быть уточнены", – сказал президент Турции.

Он также заявил о неизменности позиции государства в отношении санкций против России.

"Никаких действий против Турции со стороны России в пределах этой цепочки санкций не предпринималось", — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что государство готово предоставить Украине гарантии безопасности, однако уже после завершения войны с Россией.

Читайте также: