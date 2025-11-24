Детали работы над "мирным планом": в МИД сказали, что в основе документа

Спикер МИД Георгий Тихий / © МИД Украины

В Министерстве иностранных дел сообщили новые детали о переговорах о «мирном плане», над которым Украина работает совместно с США и европейскими партнерами. По словам спикера МИД Георгия Тихого, американские наработки сейчас являются базой для формирования документа, однако в процессе четко очерчена и роль Европейского Союза.

Об этом Тихий сказал во время круглого стола 24 ноября, передает «УНИАН».

Он отметил, что переговоры в Женеве прошли в конструктивном и положительном тоне. По его словам, обе делегации смогли подробно проработать предложенные Вашингтоном пункты, и американская сторона прислушивается к украинским предложениям.

«Делегациям удалось достаточно подробно пунктами, предложенными американской стороной… Положительно, что американская делегация действительно слышит украинский вклад, то есть что Украина думает по поводу этих пунктов. И ряд этих положений уже поддается обработке», — сказал спикер.

По его словам, есть положения, которые уже проработаны и уточнены. Работа будет продолжаться в ближайшие дни.

«И осуществляется она в постоянной координации с европейскими партнерами», — сказал он.

В МИД добавили, что существует рабочая рамка будущего соглашения, но это еще не финальный текст. Часть вопросов будет обсуждаться на уровне президентов Украины и США. Тихий не исключил, что Зеленский может отправиться с визитом в США, однако подчеркнул, что решение еще не принято.

Отдельно он прокомментировал роль Европы, подчеркнув, что сохранение единства в подходах является ключевым. По его словам, вопросы, касающиеся ЕС, НАТО и коллективных механизмов безопасности, будут вынесены в отдельное направление работы.

«Это решение поддерживают все привлеченные стороны», — уточнил он.

Ранее США и Украина заявили о готовящемся обновленном варианте «мирного плана» после встречи в Женеве.

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что документ, продвигаемый командой Дональда Трампа, подвергается корректировкам.

В то же время сам Трамп призвал не спешить с выводами о возможном прогрессе в переговорах с РФ, заявив, что оценивать стоит только конкретные результаты.