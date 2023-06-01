"Детоубийцы ненавидят слово "мир": Подоляк жестко высказался в адрес мировых лидеров

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк после очередной атаки россиян на Киев, унесшей три жизни — одного ребенка, ответил некоторым мировым лидерам на их попытки искать со страной-агрессоркой мира.

Об этом он написал у себя на странице Twitter.

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"День защиты детей Россия сознательно отмечает убийством украинских детей. Очередная ночь ужаса, когда десятью крылатыми/баллистическими "Искандерами" россияне атаковали мирных жителей столицы, многоквартирные здания, больницы. Трое погибших, среди них – один ребенок; десять человек травмированы, из них – один ребенок", — говорится в сообщении политика.

Подоляк подчеркнул, что единственное "мирное решение" войны – это проигрыш России.

"Лидеры, которые все еще ищут "мирного решения" геноцидной войны — вы с кем хотите договариваться? Детоубийцы ненавидят слово "мир". Россиянам нужны "переговоры", чтобы не отвечать за масштабные преступления. Поймите, наконец: только проигрыш России реально остановит" войну. Только проигрыш", — подытожил он.

Запад хочет затянуть Украину за стол переговоров с РФ

Напомним, что многие мировые державы сейчас пытаются затянуть Украину за стол переговоров о мире с Россией, наперекор предлагая свои "мирные планы". Мировые лидеры Китая, стран Африки, Бразилии, Турции и даже Папа Римский предложили Украине свои "мирные" планы. Впрочем, ни один из них не предполагает полной победы государства в войне с РФ.

Представитель польского президента Марцин Пшидач заявлял, что Россия пока не готова к мирным переговорам с Украиной, поскольку продолжает свою агрессию. Он отмечал, что ради крепкого мира следует вытеснить российские оккупационные войска с оккупированных украинских территорий.

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