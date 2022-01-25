"Детских иллюзий нет": Зеленский о ситуации и границах и вероятности усиления российской агрессии

"Детских иллюзий нет": Зеленский о ситуации и границах и вероятности усиления российской агрессии

Президент добавил, что "эвакуация" некоторых дипломатов не означает неизбежности эскалации.

Украина делает все возможные шаги для мира, чтобы избежать новой полномасштабной агрессии со стороны России.

Об этом во время обращения 25 января сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент заявил, что на 25 января "ситуация на фронте достаточно спокойная".

"За минувшие сутки ситуация на востоке Украины – довольно спокойная. Да, есть обстрелы, есть нарушение режима прекращения огня и войска у наших границ не исчезли. Но самое главное – у нас нуль убитых. А завтра состоится встреча советников Нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для наступления мира в Украине", — сказал президент.

Зеленский добавил, что у него нет "детских иллюзий", однако он работает ради мира.

"Розовых очков нет. Детских иллюзий нет. Но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24 на 7. А значит будет результат. А значит, будет и мир. Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов — еще совсем не означает неизбежную эскалацию. Это является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща и действуем единой командой", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский в очередной раз обратился к украинцам

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