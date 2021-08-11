Девушка Протасевича дала интервью белорусскому госканалУ: спецслужбы Беларуси непричастны к посадке Ryanair

По словам Сапеги, к посадке самолета Ryanair в Минске якобы причастны бывшие коллеги Романа.

В Беларуси на государственном телеканале вышло интервью с девушкой журналиста Романа Протасевича россиянкой Софьей Сапегой, задержанной в мае в Минске.

Интервью вышло во вторник, 10 августа, в эфире "Беларусь 1".

Во время разговора в студии Сапега заявила, что считает, что к посадке самолета Ryanair в Минске якобы причастны бывшие коллеги Романа Протасевича. Также она убеждена, что спецслужбы Беларуси непричастны к инциденту. Девушка сказала, что не видела никаких сотрудников КГБ в самолете.

"После разговора с Романом был сделан вывод о том, что в этом были замешаны именно кто-то из коллектива Романа, кто-то из его окружения. Такой вариант не стоит отбрасывать", — сказала Сапега.

Также она рассказала, что перед посадкой Протасевич якобы отдал ей всю технику, потому что думал, что Сапегу не будут снимать с самолета.

Также подруга экс-редактора Telegram-канала NEXTA рассказала, что сейчас чувствует себя лучше, чем первые дни. Впрочем, по ее словам, еще пока не собирается думать о планах на будущее.

"Наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще некоторое время, чтобы осознать и сделать какой-то трезвый и здоровый вывод. Сейчас я не даю никаких оценок", — подчеркнула Сапега.

Напомним:

В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный беларусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.

Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.

7 июля Протасевич под домашним арестом внезапно начал общаться в Twitter. Журналист отметил, что понемногу возвращается к жизни в интернете. Он сообщил, что пишет сообщение сам и без присмотра. Он сообщил, что находится под домашним арестом в загородном доме со своей девушкой.

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