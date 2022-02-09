"Девятая "птица" от США": в Киев прибыл второй за день борт военной помощи (фото)

Борт доставил в Киев амуницию весом более 80 тонн, в том числе речь идет о боевых патронах.
В Украину прибыл девятый самолет с военной помощью от США.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"9-я птица от Соединенных Штатов Америки и второй борт военной помощи, который сегодня принял аэропорт Борисполь", — написал он на странице Facebook.
Напомним:
В Украину 9 февраля также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании – военные товары и техника для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты, шлемы и т.д.
Также Совет министров Польши 8 февраля принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины военного имущества из ресурсов польских вооруженных сил.
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