"Девятая "птица" от США": в Киев прибыл второй за день борт военной помощи (фото)

"Девятая "птица" от США": в Киев прибыл второй за день борт военной помощи (фото)

Борт доставил в Киев амуницию весом более 80 тонн, в том числе речь идет о боевых патронах.

В Украину прибыл девятый самолет с военной помощью от США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"9-я птица от Соединенных Штатов Америки и второй борт военной помощи, который сегодня принял аэропорт Борисполь", — написал он на странице Facebook.

Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Напомним:

В Украину 9 февраля также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании – военные товары и техника для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты, шлемы и т.д.

Также Совет министров Польши 8 февраля принял постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины военного имущества из ресурсов польских вооруженных сил.

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины | Новости мира

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