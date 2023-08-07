Действительно ли 40-60% украинских дипломатов не возвращаются в Украину: в МИД назвали статистику

МИД уверяет, что количество не вернувшихся дипломатов на самом деле составляет лишь 1%.

МИД Украины опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что якобы 40-60% украинских дипломатов не возвращаются на Родину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.

По информации МИД, с 24 февраля 2022 года после окончания командировки уволились из МИД и не вернулись в Украину 18 кадровых дипломатов, а также 15 работников, работавших по контрактам.

"Последняя категория была трудоустроена за границей на фиксированный срок без обязательств дальнейшего трудоустройства в МИД. То есть, если говорить о системе дипломатической службы, то это 18 человек", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в целом предельная численность сотрудников зарубежных дипломатических учреждений Украины – 1485 человек.

"Количество не вернувшихся на самом деле составляет 1%", – уверяет МИД.

Напомним, издание "Зеркало недели" обнародовало новость, в которой говорилось в частности о якобы невозвращении домой 40-60% украинских дипломатов после окончания заграничной командировки.

"Например, в прошлом году из США должны были вернуться людей двадцать, а приехал только один. Есть посольства, откуда не вернулся ни один дипломат. "Невозвращенцами" становятся молодые и старшие, третьи секретари и советники-посланники", – говорилось в статье.

Напомним, что президент Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла в Британии.

Это произошло после инцидента со словами британского министра обороны. Бен Уоллес заявил, что Украине быть более благодарной западным союзникам за оказанную помощь. В ответ Зеленский выразил готовность "утром просыпаться и благодарить министра лично".

Пристайко, комментируя слова президента, отметил: "Я не думаю, что это здоровый сарказм". Впоследствии Пристайко добавил, что "сарказм между дружественными странами не нужен".