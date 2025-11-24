Действительно ли Арахамии планировали вручить подозрение в госизмене: в СБУ ответили

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия / © Getty Images

Реклама

СБУ заверила, что информация отдельных СМИ о якобы подготовке подозрений главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко является ложной.

Об этом передает «Украинская правда» со ссылкой на ответ от Службы безопасности.

СБУ отмечает, что никаких «указаний», «прошений» или «намеков» из Офиса президента или какой-либо другой структуры к ним не поступало.

Реклама

«Даже больше, согласно законодательству, следователи Службы безопасности не могут сообщать о подозрении действующим народным депутатам Украины. Поэтому этот информационный вброс не имеет ничего общего с реальностью», — сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы поставил задачу правоохранительным органам, в частности СБУ, готовить подозрение руководителю САП Александру Клименко. Кроме того, в день встречи президента Владимира Зеленского с фракцией «Слуги народа» в ОП якобы размышляли, чтобы вручить главе фракции Давиду Арахамии подозрение в госизмене за слив по делу Миндича.

Также мы писали, что 20 ноября президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями фракции «Слуга народа» и членами правительства. По итогам встречи стало известно, что главу Офиса президента Андрея Ермака, несмотря на слухи, все же не будут увольнять.