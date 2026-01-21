Действительно ли Арктику следует защитить от РФ и Китая: Рютте прокомментировал позицию Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генсек НАТО Марк Рютте признал правильность позиции президента США Дональда Трампа, который претендует на Гренландию, о необходимости защиты Арктического региона. Россия и Китай наращивают там активность, что заставляет Альянс действовать решительнее.

Об этом Рютте заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«По Арктике я считаю, что президент Трамп прав, как и другие лидеры НАТО — нам надо защищать Арктику. Мы знаем, что морские пути открываются и что Китай и Россия становятся все более активными в Арктике», — высказался генсек НАТО.

Реклама

Он отметил, что с Арктикой граничит восемь стран, семь из которых являются членами Альянса. Речь идет о Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Канаде и США. Вне НАТО только Россия граничит с Арктикой. А еще в этом регионе становится все более активным Китай.

Поэтому, подчеркнул Рютте, необходима защита Арктики от российского и китайского влияния.

«Президент Трамп и другие лидеры правы. Мы должны делать больше и защищать Арктику от российского и китайского влияния. Именно это решили сделать послы НАТО в сентябре. Мы работаем над этим, чтобы совместно защитить Арктический регион», — сказал генсек Альянса.

В то же время он решил не комментировать свои усилия по снижению напряжения между США и Европой из-за Гренландии, подчеркнув, что делает это не публично, а за кулисами.

Реклама

Заявления Трампа о безопасности Арктики и Гренландии

Напомним, накануне Трамп обсудил с Рютте безопасность Арктики и статус Гренландии. Президент США анонсировал многостороннюю встречу в Давосе, где Гренландия станет одной из главных тем. Американский лидер назвал этот остров чрезвычайно важным для мировой безопасности. Трамп подчеркнул, что «никакого возврата назад не будет». Он добавил, что США обеспечат глобальный мир благодаря обновленной военной мощи и стратегии «мир через силу».

На следующий день Трамп заявил, что владение Гренландией имеет решающее значение для безопасности США и мира. На вопрос журналистов, как далеко он готов зайти ради покупки острова, президент ответил: «Вы узнаете». Он анонсировал ряд встреч по этому вопросу на форуме в Давосе, выразив уверенность, что будущее решение удовлетворит и США, и НАТО.