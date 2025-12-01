Действительно ли Ермаку запретили выезд из Украины: ответ ГПСУ

Андрей Ермак / © Getty Images

Народный депутат Алексей Гончаренко и отдельные анонимные Telegram-каналы утверждают, что пограничникам запретили выпускать за пределы Украины экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Также отмечалось, что НАБУ планирует вручить Ермаку подозрение.

Соответствует ли действительности такая информация, отвечает Госпогранслужба по запросу «24 канала».

«Мы не даем подтверждений или опровержений ни по конкретным гражданам, ни по поручениям уполномоченных государственных органов, которые могут выполнять пограничники в отношении лиц во время пограничного контроля, — отметили в Госпогранслужбе в ответ на запрос журналистов.

В издании добавили, что НАБУ отказалось прокомментировать слухи о подготовке подозрений Ермаку.

Напомним, что 28 ноября президент Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента. В этот же день в правительственном квартале детективы НАБУ и прокуроры САП проводили обыски по месту работы Ермака.