Действительно ли именно Трамп разблокировал летальное оружие для Украины: историк напомнил про его шантаж

Через несколько лет Трамп пытался шантажировать украинское правительство, угрожая отозвать это оружие.

Вряд ли Дональд Трамп лично инициировал решение о разблокировании поставок летального оружия в Украину, когда был президентом США.

Об этом американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер рассказал в интервью LIGA.net.

Историк ответил на тезис ведущей о том, что именно Трамп в 2017 году разрешил поставки Украине летального оружия.

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"Это было хорошее решение. Я не думаю, что это было решение, инициированное лично Трампом. И мы также должны помнить, что потом, через несколько лет, он пытался шантажировать украинское правительство, чтобы найти компромат на политического оппонента, угрожая отозвать это оружие", — напомнил Снайдер.

Он добавил, что решение о летальном оружии должно было быть принято еще раньше – администрацией 44-го президента США Барака Обамы.

"Я хочу быть справедливым: есть много республиканцев, которые, как мне кажется, имеют очень здоровые взгляды относительно Украины. Просто господин Трамп – не один из них", – отметил профессор.

Он также назвал кандидата от республиканцев в вице-президенты США Джея Ди Вэнса наиболее антиукраинским среди крупных американских политиков.

Напомним, Снайдер назвал потенциальное второе президентство Трампа угрозой для демократии во всем мире. Он также сказал, что это "было бы особенно плохо для Украины".

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