Действительно ли Кулеба вывез семью перед полномасштабной войной: эксминистр ответил

«Дети — в Киеве, невеста— в Буче»: Кулеба эмоционально ответил на упреки о бегстве семьи за границу.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи в Сети, что он вывез свою семью заграницу накануне полномасштабного вторжения.

Об этом Кулеба сказал в интервью блогерше и своей невесте Светлане Павелецкой.

«Я не вывез семью. Я хочу ясно, чтобы вы сказали, чтобы вы это понимали. Мои дети, мои родители встретили начало полномасштабного вторжения в Киеве. Я хочу прекратить эти спекуляции и очередные измены», — заверил бывший глава МИД.

В свою очередь невеста Кулебы Павелецкая добавила, что она встретила полномасштабную войну в Буче.

«Да, а Света встретила войну в Буче. И вместе с другими людьми потом оттуда уехала в последний момент…», — добавил Кулеба.

Также он заверил, что и сейчас находится в Украине и не бежал за границу. Кроме того, Кулеба опроверг, что готовится к дальнейшей политической деятельности.

«Нет, не готовлюсь. Я готовлюсь к дальнейшей деятельности — не политической. Со своей женой, Светланой Павелецкой. Я сейчас не занимаюсь политикой, я не аффилирован ни с какими политическими силами. И вообще сейчас не до политики», — подытожил экс-министр.

