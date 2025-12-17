- Дата публикации
-
Категория
Политика
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Действительно ли Кулеба вывез семью перед полномасштабной войной: эксминистр ответил
Кулеба опроверг фейки о бегстве родных накануне вторжения и раскрыл планы на будущее.
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи в Сети, что он вывез свою семью заграницу накануне полномасштабного вторжения.
Об этом Кулеба сказал в интервью блогерше и своей невесте Светлане Павелецкой.
«Я не вывез семью. Я хочу ясно, чтобы вы сказали, чтобы вы это понимали. Мои дети, мои родители встретили начало полномасштабного вторжения в Киеве. Я хочу прекратить эти спекуляции и очередные измены», — заверил бывший глава МИД.
В свою очередь невеста Кулебы Павелецкая добавила, что она встретила полномасштабную войну в Буче.
«Да, а Света встретила войну в Буче. И вместе с другими людьми потом оттуда уехала в последний момент…», — добавил Кулеба.
Также он заверил, что и сейчас находится в Украине и не бежал за границу. Кроме того, Кулеба опроверг, что готовится к дальнейшей политической деятельности.
«Нет, не готовлюсь. Я готовлюсь к дальнейшей деятельности — не политической. Со своей женой, Светланой Павелецкой. Я сейчас не занимаюсь политикой, я не аффилирован ни с какими политическими силами. И вообще сейчас не до политики», — подытожил экс-министр.
