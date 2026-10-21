Действительно ли Маск приказал ограничить Starlink для Украины: в Конгрессе требуют расследования

В США требуют расследования, действительно ли это приказ Маска / © Associated Press

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В США требуют проведения расследования, действительно ли Илон Маск приказал замедлить работу военного Starlink для Украины. Потому что "это, вероятно, нарушение закона".

Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик в эфире CNN .

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"Мы должны провести расследование. Мы должны вызвать свидетелей, привести их в суд, принять их под присягу и добраться до сути дела. Потому что это очень серьезное дело. Его нельзя умалчивать", - подчеркнул он.

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Кроме того, конгрессмен от Демократической партии Элизабет Энн Уоррен также заявила о важности расследования.

"Мы хотели бы точно знать, кто ответственен за произошедшее. Если это один человек, Илон Маск, который диктует нашу внешнюю политику, то он подвергает США огромному риску", - подчеркнула она.

Что выяснили журналисты WSJ

В The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщили, что Илон Маск лично приказал ограничить Starlink для Украины. Это решение, введенное 14 октября, нарушило работу части украинских ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, которые используются для защиты от российских атак.

По данным журналистов, перед введением ограничений Маск контактировал с несколькими чиновниками американской администрации, в частности, с Дональдом Трампом.

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Известно, что Трамп неоднократно делал резкие заявления , что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру якобы влекут за собой рост цен на энергоносители в США. В то же время остается непонятным, согласовал ли президент США ограничение Starlink напрямую. Американский лидер заявил, что не знает, кто принял решение.

Опасность ограничения Starlink

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов объяснил, что Украина не может сбивать реактивные "Шахеды" из-за ограничений Starlink. По его словам, спутниковая связь широко используется украинскими военными не только для ударов по российским объектам, но и для защиты украинских городов.

В частности, для борьбы с реактивными "Шахедами" украинские специалисты разрабатывают специальные скоростные перехватчики. Однако, введенные ограничения работы Starlink мешают поддерживать стабильную связь с такими аппаратами во время полета.

Сейчас Украина пытается объяснить американским партнерам, насколько важна стабильная работа спутниковой связи для обороны государства. Ведь Starlink обеспечивает не только выполнение боевых задач, но и возможность украинских военных поддерживать связь со своими семьями. Поэтому Киев призывает партнеров отменить ограничения.

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Авиационный эксперт, специалист по развитию вооружений и новейших технологий Богдан Долинце объяснил, чем заменить Starlink для украинских дронов. К примеру, Mesh-модемы не могут полностью заменить Starlink.

Также эксперт рассмотрел европейскую систему спутникового Интернета OneWeb, созданную на базе спутникового сервиса Eutelsat. По его мнению, эта сеть значительно уступает Starlink по количеству спутников, а также имеет ограничения по покрытию, скорости и надежности связи.

Потенциальной альтернативой может быть система GOVSATCOM, объединяющая правительственные геостационарные спутниковые ресурсы стран Европейского Союза. Однако открыт вопрос, сможет ли система поддерживать управление беспилотниками в движении в режиме реального времени.

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