Действительно ли мирные переговоры зашли в тупик - ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент УкраиныВладимир Зеленский сообщил, что переговоры по урегулированию текущей ситуации продолжаются, и никаких признаков тупика пока не наблюдается.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

«Ну, я тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза — последняя миля и она самая сложная. Но, тем не менее, это правда. Имеем то, что мы имеем», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что контакты между сторонами продолжаются постоянно и ведутся с участием нескольких ключевых переговорщиков.

«Что касается разговоров, так они постоянные, и точно не о тупике. Вот я несколько раз общался уже с Умеровым, и он на связи с Виткоффом, с Кушнером, и я общался с ним вечером, сегодня в шесть утра. С Умеровым ночью, а они звонили вместе с Арахамией. Поэтому, честно говоря, очень много энергии в общениях, но нужен результат», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина работает с партнерамииз США и Европы над документами по мирному урегулированию, гарантиям безопасности и восстановлению.

17 декабря Украинская делегация во главе с ключевыми представителями сектора безопасности и парламента прибыла в Соединенные Штаты Америки для проведения ряда встреч с американской стороной.