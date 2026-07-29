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Действительно ли митинги в поддержку Федорова проплачены: экс-министр сам прокомментировал
Михаил Федоров категорически опроверг слухи о якобы «проплаченных» митингах в его поддержку после отставки.
Экс-министр обороны Михаил Федоров прокомментировал упреки, звучащие в отдельных пабликах, что якобы митинги в его поддержку проплачены.
Об этом он рассказал в свежем интервью «Украинской правде».
Главная редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева спросила, знает ли Федоров об этом, и может ли быть, что его политические оппоненты доносят эти слухи президенту Зеленскому.
«Я не знаю, что доносится президенту. Думаю, он так точно не считает. Потому что у нас так (что митинги проплачены — Ред.) считают или россияне, или коррупционеры. Я не думаю, что кто-нибудь из адекватных людей может так считать. Это значит, что люди, которые так считают, не понимают украинское общество», — говорит Федоров.
Экс-министр посетовал, что определенные телеграммы-каналы в течение нескольких месяцев системно критиковали его и его команду.
«В Украине, если ты дал кому-то денег, или взял у кого-то деньги — об этом все знают. Поэтому мы с вами точно узнаем, кто за какой компанией стоит, и кто какие телеграммы-каналы покупает», — отметил Федоров.
«То есть это (слухи о проплаченных митингах — Ред.) „дым без огня“, — уточнил журналист-расследователь Михаил Ткач.
«Сто процентов», — подытожил бывший глава Минобороны.
Напомним, что бывший министр обороны Федоров прервал долгое молчание и назвал реальную причину своего увольнения.
Также он назвал предложенные Зеленским должности «декоративными».
Напомним, что в Киеве объявили бессрочные протесты в поддержку Михаила Фёдорова.