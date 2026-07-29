Действительно ли митинги в поддержку Федорова проплачены: экс-министр сам прокомментировал

Михаил Федоров / © Українська правда

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Экс-министр обороны Михаил Федоров прокомментировал упреки, звучащие в отдельных пабликах, что якобы митинги в его поддержку проплачены.

Об этом он рассказал в свежем интервью «Украинской правде».

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Главная редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева спросила, знает ли Федоров об этом, и может ли быть, что его политические оппоненты доносят эти слухи президенту Зеленскому.

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«Я не знаю, что доносится президенту. Думаю, он так точно не считает. Потому что у нас так (что митинги проплачены — Ред.) считают или россияне, или коррупционеры. Я не думаю, что кто-нибудь из адекватных людей может так считать. Это значит, что люди, которые так считают, не понимают украинское общество», — говорит Федоров.

Экс-министр посетовал, что определенные телеграммы-каналы в течение нескольких месяцев системно критиковали его и его команду.

«В Украине, если ты дал кому-то денег, или взял у кого-то деньги — об этом все знают. Поэтому мы с вами точно узнаем, кто за какой компанией стоит, и кто какие телеграммы-каналы покупает», — отметил Федоров.

«То есть это (слухи о проплаченных митингах — Ред.) „дым без огня“, — уточнил журналист-расследователь Михаил Ткач.

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«Сто процентов», — подытожил бывший глава Минобороны.

Напомним, что бывший министр обороны Федоров прервал долгое молчание и назвал реальную причину своего увольнения.

Также он назвал предложенные Зеленским должности «декоративными».

Напомним, что в Киеве объявили бессрочные протесты в поддержку Михаила Фёдорова.

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