Действительно ли НАБУ пришло с обысками к нардепу Корявченкову — детали
В НАБУ официально заявили, что по состоянию на сегодняшний день никаких обысков у народного депутата Юрия Корявченкова не проводится.
Сегодня, 27 декабря, в Сети распространилась информация о том, что следователи НАБУ якобы проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова.
«В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова», — ответили в пресс-службе НАБУ.
Юрий Корявченков, более известный под сценическим псевдонимом Юзик из «Квартала 95».
В 2019 году Юрий Корявченков решил сменить многолетнюю карьеру юмориста и актера «Квартала 95» на политическую. На выборах президента он возглавил штаб Владимира Зеленского в Кривом Роге. Впоследствии Корявченков стал народным депутатом от партии «Слуга народа» по избирательному округу №33. Юрий Корявченков также является членом Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что НАБУ разоблачило организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Они систематически получали взятки за голосование в парламенте.