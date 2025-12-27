Действительно ли НАБУ пришло с обысками к нардепу Корявченкову — детали

Сообщение появилось как реакция на волну слухов в соцсетях и многочисленные запросы от журналистов. / © УНИАН

Сегодня, 27 декабря, в Сети распространилась информация о том, что следователи НАБУ якобы проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова.

«В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова», — ответили в пресс-службе НАБУ.

Юрий Корявченков, более известный под сценическим псевдонимом Юзик из «Квартала 95».

В 2019 году Юрий Корявченков решил сменить многолетнюю карьеру юмориста и актера «Квартала 95» на политическую. На выборах президента он возглавил штаб Владимира Зеленского в Кривом Роге. Впоследствии Корявченков стал народным депутатом от партии «Слуга народа» по избирательному округу №33. Юрий Корявченков также является членом Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что НАБУ разоблачило организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Они систематически получали взятки за голосование в парламенте.