Действительно ли Путин готов к миру в Украине: в НАТО ответили

Владимир Путин / © Associated Press

НАТО не фиксирует никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин серьезно настроен на достижение мирного соглашения с Украиной, невзирая на активные дипломатические усилия Запада.

Об этом, как сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на чиновника НАТО, говорится во внутренних оценках Альянса.

Высокопоставленное должностное лицо НАТО, общавшееся с журналистами на условиях анонимности, заявило, что именно Кремль блокирует любые возможные сдвиги в переговорном процессе.

«Я не вижу никаких признаков того, что Путин серьезно относится к мирному процессу или всерьез заинтересован в том, чтобы идти хоть на какие-то уступки, которые привели бы к миру в Украине. Я очень хочу ошибаться», — отметил представитель Альянса.

В НАТО подчеркнули, что хотя Североатлантический союз сам не участвует в прямых переговорах, он поддерживает американские инициативы, направленные на поиск решения. Однако отсутствие готовности к компромиссам со стороны российского руководства остается главным препятствием.

Напомним, президент России Владимир Путин усилил риторику накануне возможных новых дипломатических контактов, делая громкие заявления о последствиях для Запада и Украины.

Также ранее сообщалось, что российский диктатор Путин не демонстрирует почти никаких признаков компромисса во время встречи с представителя США на переговорах по Украине. Как минимум есть три пункта мирного плана, по которым Кремль ни в коем случае не пойдет на уступки.