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Действительно ли Путин готов к заморозке войны: в Кремле отреагировали на статью FT
Песков подтвердил, что Россия ведет с США переговоры, но опровергает информацию о готовности Путина к заморозке войны.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Financial Times о разговоре Путина и советника Трампа Уиткоффа в Петербурге.
Об этом Песков сказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.
В частности, газета Financial Times писала, что диктатор якобы озвучил предложение остановить войну на нынешней линии фронта.
«Сейчас публикуются многие фейки, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать нужно только первоисточники», — заявил Песков.
Спикер диктатора добавил, что переговоры между Россией и США требуют много времени, поэтому идет напряженная работа.
«Идет напряженная работа. Мы разговариваем с американцами. Процесс тяжелый и требует много времени, не стоит ждать немедленных результатов, эта работа не может вестись публично», — сказал он.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что Соединенные Штаты на переговорах в Лондоне могут предложить признать Крым «российским».