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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Действительно ли Путин готов к заморозке войны: в Кремле отреагировали на статью FT

Песков подтвердил, что Россия ведет с США переговоры, но опровергает информацию о готовности Путина к заморозке войны.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Переговоры об окончании войны: что говорят в Кремле

Переговоры об окончании войны: что говорят в Кремле / © Getty Images

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Financial Times о разговоре Путина и советника Трампа Уиткоффа в Петербурге.

Об этом Песков сказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

В частности, газета Financial Times писала, что диктатор якобы озвучил предложение остановить войну на нынешней линии фронта.

«Сейчас публикуются многие фейки, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать нужно только первоисточники», — заявил Песков.

Спикер диктатора добавил, что переговоры между Россией и США требуют много времени, поэтому идет напряженная работа.

«Идет напряженная работа. Мы разговариваем с американцами. Процесс тяжелый и требует много времени, не стоит ждать немедленных результатов, эта работа не может вестись публично», — сказал он.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что Соединенные Штаты на переговорах в Лондоне могут предложить признать Крым «российским».

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