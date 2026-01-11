Кит Келлог / © Associated Press

Утверждение президента США Дональда Трампа о том, что российский президент Путин желает «успеха» Украине, может быть частью переговорного процесса и попытки держать Россию в рамках. На самом деле хозяин Кремля такой цели нет.

Об этом сказал бывший посланник президента Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в интервью ITV News

«Путин, как бывший офицер КГБ, никогда не изменится. Я думаю, что у него есть цель, и то, чего мы хотим на Западе, не обязательно то, чего хочет он… Я не думаю, что Путин вообще хочет успеха Украины», — отметил он.

При этом Келлог добавил, что Трамп не так наивен, чтобы действительно верить в доброжелательность Путина.

«Трамп не является наивным. Я думаю, что это часть переговоров, часть размышлений вслух и попытки держать Россию в рамках. У нас есть украинцы в рамках, мы пытаемся также привлечь россиян», — предположил он.

Экс-посланник президента США не стал комментировать, почему Трамп не критикует Путина, хотя и выражает порой свое недовольство российским президентом, и не заставляет его пойти на уступки по максималистским требованиям: полной оккупации Донбасса и превращения Украины в вассальное государство.

«Это его решение. Я имею в виду, это дело президента. Он принимает эти решения, а не я. Он получает информацию от людей, своих советников, и он делает те призывы, которые делает», — сказал он.

Келлог отказался отвечать, советовал ли он Трампу быть жестче с Путиным.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, какие у него были ощущения, когда Дональд Трамп сказал, что Путин якобы хочет видеть успешную Украину.