Действительно ли Путин находится в своей резиденции: появилось новое предположение

Владимир Путин / © Reuters

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Антидроновые сетки возле резиденции Владимира Путина на Валдае могут быть просто обманом, чтобы отвлечь внимание от того, где он находится на самом деле.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил кандидат исторических наук, американист и сотрудник ООН в 1987-2019 годах Дмитрий Довгополый.

Эксперт объяснил, что любой диктатор управляет страхом. Поэтому появление этих сеток на Валдае скорее всего означает, что Путина там нет. По словам аналитика, российский президент просто профессионально создает иллюзию своего присутствия, чтобы запутать других.

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«Путин является мастером создания альтернативной реальности, и то, что коллега Игорь сказал об абсолютной нелепости этих сетей, — правда. Я с этим полностью согласен: такие сетки нужны только для того, чтобы ввести в заблуждение потенциального нападающего. Я думаю, что он может скрываться где угодно. У него, как писали, 12 резиденций, и где он сейчас — никому не известно», — сказал Довгополый.

Напомним, в Новгородской области РФ на трассе неподалеку от официальной резиденции Владимира Путина на Валдае, вероятно, установили противодроновые сетки. Они появились над парковками для грузовиков примерно в 9 км от резиденции российского диктатора.

Ранее мы писали, из-за опасений по поводу покушений «фюрер» России Владимир Путин приказал своим двум старшим дочерям, 41-летней Марии Воронцовой и 39-летней Екатерине Тихоновой, и внукам переехать в тщательно охраняемый лесной дворцовый комплекс «Валдай».

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