Действительно ли Путин решил выйти из переговоров о мире: что говорят эксперты

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия срывает переговоры по мирному урегулированию, которые пытается навязывать Вашингтон. А итоги телефонных переговоров между президентом США и России по миру разочаровали обозревателей на Западе и Украине. Об этом открыто заявляют эксперты и пишут ведущие СМИ.

ТСН.ua собрал ключевую информацию.

Накануне Владимир Путин сделал заявление, которое просто шокировало мир. Он хочет ввести временное управление Украиной под эгидой Организации Объединенных Наций для проведения выборов.

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Он уточнил, что с вновь избранным руководством можно будет подписывать «легитимные документы, которые будут надежными и признанными во всем мире». По его словам, сейчас РФ не понимает, с кем можно подписывать какие-то документы в Украине, а нынешние гражданские органы власти в Украине не законны из-за отсутствия выборов президента.

В США не заставили долго ждать ответа диктатору и четко дали понять, что на такие требования никто не согласится.

На заявление отреагировали и в офисе президента Украины. В частности, советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Путину следует выпить таблеток для запуска мозговой активности, если он еще не понимает, с кем нужно сотрудничать для завершения российско-украинской войны.

На фоне последних заявлений, а также обстрелов украинских городов, эксперты считают, что Путин пытается выйти из переговоров и как всегда обвинить во всем украинскую сторону.

Такого мнения придерживается, в частности, политолог Вадим Денисенко

Он говорит, что диктатор вышел из переговоров и добавил, что этот выход он начал еще в Эр-Рияде.

«Но вчерашние заявления о том, как он раздавит Украину и введет управление ООН, просто ускорили процесс снятия масок», — отметил политолог.

По его словам, для Путина важны несколько вещей. В частности, он считает, что во время летней кампании сможет существенно улучшить военные позиции. Кроме того, диктатор не готов к переходу в мирную жизнь, ведь неизвестно, как поведет себя элита и ура-патриоты.

Кроме того, диктатор поверил, что американский президент Дональд Трамп не сможет начать нефтяную войну с РФ по частичному вытеснению российской нефти из мировых нефтяных рынков.

«Путин считает, что благодаря КНДР, возможно, Ирану и ряду других теоретически возможных точек напряжения, он потребуется и Трампу, и Си во время переговоров Китай-США», — уточнил Денисенко.

Теперь, говорит Денисенко, можно говорить о том, что мы вошли в новый цикл войны, где следующее переговорное окно возможностей может открыться не раньше конца осени.

«Возможно ли все-таки возвращение к переговорам сейчас? По-моему, вероятность минимальна. Путин выдвигает такие требования, которые просто невозможно выполнить», — добавил эксперт.

Кандидат исторических наук и эксперт Украинского института будущего Сергей Громенко Сергей Громенко в эфире телеканала «Эспрессо » поделился своим мнением о планах Путина в переговорах с Трампом. По его словам, пока ситуация в переговорах с США на стороне РФ, глава Кремля хочет договориться с Трампом о фиксации награбленного в Украине, однако без окончания войны.

«Сейчас Путин должен спешить до тех пор, пока США, так или иначе, выступают ситуативным партнером России. Есть основания полагать, что Путин хотел бы завершить вооруженную часть этого конфликта в его понимании, то есть не заключить мир, не выйти из территории Украины, а просто перестать стрелять», — говорит Громенко.

Историк отмечает, что Путин хотел бы свои планы осуществить в это время, ведь администрация президента США пока благосклонно относится к России и такому варианту «разрешения конфликта». Однако Громенко считает, что отношения между Путиным и Трампом ухудшатся, поэтому российский диктатор планирует поскорее договориться с президентом США.

Достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной до 20 апреля невозможно. Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и назвал причины.

Во-первых, он призвал обратить внимание на то, как прошел очередной этап переговоров в Саудовской Аравии.

«Американская и российская делегации общались более 12 часов, но безрезультатно. Ни по какому вопросу не было достигнуто никаких договоренностей, которые позволили бы по итогам разговора созвать пресс-конференцию. По сути, по итогам обществу отчитались в таком формате — мол, „мы поговорили, и поговорили хорошо“, и все, никаких сообщений о принятых решениях, последующих шагах и планах, дорожной карте», — сказал Коваленко.

Он считает, что эту ситуацию нельзя считать провалом. На самом деле, это именно тот процесс, который и ожидался.

Что говорят в Институте изучения войны

Как сообщил Институт изучения войны (ISW), Путин снова вернулся к нарративу о нелегитимности украинской власти, повторив фейковый тезис, что якобы Конституция Украины разрешает только продление полномочий Верховной Рады, но не президента, даже в условиях военного положения.

Впрочем, на самом деле украинское законодательство четко регулирует избирательный процесс во время военного положения, введенного с февраля 2022 года. В таких условиях проведение президентских, парламентских или местных выборов невозможно.

«Российские власти активизировали информационные атаки, пытаясь подорвать возможность мирных переговоров с Украиной, поссорить Киев и Вашингтон, дискредитировать Украину и оправдать продолжение войны», — пишут аналитики.

Эксперты ISW отмечают, что российские власти возродили нарративы, обвиняющие украинские силы в нападении на российские атомные электростанции и совершении военных преступлений против российских гражданских лиц, чтобы подорвать доверие к Украине. Украинские власти назвали эти обвинения безосновательными.

Что пишут СМИ

За последние несколько недель Украина и РФ согласились, по меньшей мере, на частичное прекращение огня, однако ракетные обстрелы и атаки дронами так и продолжаются. Это, в свою очередь, злит президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph.

Спецпредставитель Трампа заявил, что Вашингтон с оптимизмом смотрит на то, что эта встреча может приложить путь к полноценному прекращению огня.

Однако Кремль уменьшил ожидания, заявив, что встреча «только начинается», ожидаются «сложные переговоры» и стороны «только в начале этого пути».

В частности, предупреждение пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало менее чем через неделю после того, как Россия отклонила предложение Трампа о полном 30-дневном прекращении огня, согласившись лишь на частичное.

Украина и Европа выразили обеспокоенность, что РФ затягивает время, чтобы выиграть время на поле боя, и, вероятно, разочарует Трампа, который обещал быстро прекратить войну.

Источники, близкие к президенту США, дали понять, что Трамп готов дождаться выгодного соглашения. Однако некоторые заявили, что главу Белого дома все больше злят ракетные атаки и атаки с использованием дронов, которые продолжаются несмотря на обещание обеих сторон заключить частичное перемирие.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после прекращения огня будет только короткий период для достижения соглашения о завершении войны, поскольку Россия постоянно нарушает договоренности. В интервью журналу Time он подчеркнул, что этот период должен быть очень коротким — один, два, три месяца, и все. Зеленский также отметил, что длительный процесс без достижения соглашения может привести к дестабилизации ситуации в Украине.

«С 2014 года они постоянно нарушают мир. Вот как я вижу это. Они будут нарушать его постоянно. Именно поэтому окно возможностей очень коротко между моментом прекращения огня и моментом, когда мы достигнем соглашения о прекращении войны. Это должно быть очень короткое время. Один месяц, два, три, и все», — сказал президент.