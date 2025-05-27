Действительно ли Путин сошел с ума: The Times о состоянии диктатора

Российский диктатор Путин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Путин «совершенно сошел с ума», ведь без необходимости обстреливает мирных жителей Украины.

Что случилось с Путиным, и прав ли Трамп, называя его сумасшедшим, пишет обозреватель The Times Марк Беннетс.

Аналитик отметил, что Трампа критики часто обвиняли в непонимании Путина. Поэтому его описание российского диктатора на выходных как «совершенно сумасшедшего» оппоненты Кремля восприняли с позитивом.

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«Некоторые могут спросить, почему Трампу понадобилось так много времени, чтобы прийти к такому выводу, тогда как другие уже задаются вопросом, сколько времени пройдет, прежде чем известный своей непредсказуемостью лидер США изменит свое мнение», — рассуждает Беннетс.

Эксперт напоминает, что нынешний государственный секретарь США Марко Рубио подверг сомнению психическое состояние Путина еще в феврале 2022 года, лишь спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения.

«Хотел бы я поделиться большим количеством информации, но пока могу сказать, что для многих очевидно, что с Путиным что-то не так», — сказал Рубио, который в то время был заместителем председателя специального комитета Сената США по разведке. В интервью CNN он добавил, что российский президент, «кажется, имеет некоторые нейро/физиологические проблемы со здоровьем».

Путин уже не тот?

Глеб Павловский, бывший советник Кремля, сыгравший важную роль в приходе Путина к власти, повторил слова Рубио.

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«Бывший Путин не поступил бы так. Он был очень здравомыслящим человеком», — сказал он в первую неделю полномасштабного вторжения России. «Но теперь все это исчезло. У него появилась одержимость Украины, которой раньше не было. Сейчас он реагирует на картинки в голове».

Сам же автор статьи не исключает, что Путин стремится создать образ сумасшедшего, нестабильного диктатора, чтобы запугать Украину и ее западных союзников. Но хотя он стремится улучшить отношения с США в рамках более широких амбиций по укреплению геополитического влияния России, Путин не желает дарить Трампу столь необходимую ему дипломатическую победу, даже ненадолго воздерживаясь от авиаударов по Украине.

«Степень ненависти Путина к украинцам такова, что он не в состоянии действовать самым выгодным для России образом. К черту рациональные аргументы, я хочу видеть, как горят их города, как плачут их дети» — такова логика Путина сегодня», — написал в социальных сетях Аббас Галлямов, бывший кремлевский спичрайтер, являющийся сейчас политическим аналитиком. Он добавил: «Когда человек теряет самоконтроль, это плохо для него кончается».

Путин мог «поехать по крыше» со времени наводнения

Беннетс предполагает, что если Путин и сошел с ума, то корни его безумия могут лежать в его длительной изоляции во время пандемии коронавируса. Хотя общенациональный локдаун в России был коротким по сравнению с западными странами, Путин не хотел подвергать себя риску и два года прожил в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой.

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Резиденция была оборудована металлическими «дезинфицирующими тоннелями», которые опрыскивали посетителей при входе на территорию, а те немногие люди, включая ветеранов Второй мировой, которые встречались с Путиным лицом к лицу, были вынуждены заранее просидеть на карантине на 14 дней. Остальные, в том числе иностранные лидеры, такие как президент Макрон, были вынуждены сидеть на противоположном конце абсурдно длинных столов.

© Associated Press

Регулярные контакты Путина во время пандемии сократились до небольшой группы лиц из его близкого окружения, в которую входил Николай Патрушев, возглавлявший в то время Совет национальной безопасности России. Патрушев якобы заявлял, что некоторые европейские страны «легализуют брак с животными», и что Соединенные Штаты хотят вторгнуться в Россию, поскольку западные элиты хотят переселиться в Сибирь после извержения супервулкана под Йеллоустоунским парком в Вайоминге.

Бывший глава ФСБ РФ Николай Патрушев / © Associated Press

Однако сейчас непонятно, как долго продлится явная ясность Трампа по отношению к Путину, ведь американский президент, как известно, быстро может изменить свое мнение.

Напомним, что сегодня, 27 мая, Дональд Трамп неожиданно набросился с критикой на российского диктатора Путина и заявил, что тот играет с огнем.

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