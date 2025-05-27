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Действительно ли Путин сошел с ума: The Times о состоянии диктатора
Трамп назвал Путина безумным: аналитик The Times выяснил, прав ли президент США.
Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Путин «совершенно сошел с ума», ведь без необходимости обстреливает мирных жителей Украины.
Что случилось с Путиным, и прав ли Трамп, называя его сумасшедшим, пишет обозреватель The Times Марк Беннетс.
Аналитик отметил, что Трампа критики часто обвиняли в непонимании Путина. Поэтому его описание российского диктатора на выходных как «совершенно сумасшедшего» оппоненты Кремля восприняли с позитивом.
«Некоторые могут спросить, почему Трампу понадобилось так много времени, чтобы прийти к такому выводу, тогда как другие уже задаются вопросом, сколько времени пройдет, прежде чем известный своей непредсказуемостью лидер США изменит свое мнение», — рассуждает Беннетс.
Эксперт напоминает, что нынешний государственный секретарь США Марко Рубио подверг сомнению психическое состояние Путина еще в феврале 2022 года, лишь спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения.
«Хотел бы я поделиться большим количеством информации, но пока могу сказать, что для многих очевидно, что с Путиным что-то не так», — сказал Рубио, который в то время был заместителем председателя специального комитета Сената США по разведке. В интервью CNN он добавил, что российский президент, «кажется, имеет некоторые нейро/физиологические проблемы со здоровьем».
Путин уже не тот?
Глеб Павловский, бывший советник Кремля, сыгравший важную роль в приходе Путина к власти, повторил слова Рубио.
«Бывший Путин не поступил бы так. Он был очень здравомыслящим человеком», — сказал он в первую неделю полномасштабного вторжения России. «Но теперь все это исчезло. У него появилась одержимость Украины, которой раньше не было. Сейчас он реагирует на картинки в голове».
Сам же автор статьи не исключает, что Путин стремится создать образ сумасшедшего, нестабильного диктатора, чтобы запугать Украину и ее западных союзников. Но хотя он стремится улучшить отношения с США в рамках более широких амбиций по укреплению геополитического влияния России, Путин не желает дарить Трампу столь необходимую ему дипломатическую победу, даже ненадолго воздерживаясь от авиаударов по Украине.
«Степень ненависти Путина к украинцам такова, что он не в состоянии действовать самым выгодным для России образом. К черту рациональные аргументы, я хочу видеть, как горят их города, как плачут их дети» — такова логика Путина сегодня», — написал в социальных сетях Аббас Галлямов, бывший кремлевский спичрайтер, являющийся сейчас политическим аналитиком. Он добавил: «Когда человек теряет самоконтроль, это плохо для него кончается».
Путин мог «поехать по крыше» со времени наводнения
Беннетс предполагает, что если Путин и сошел с ума, то корни его безумия могут лежать в его длительной изоляции во время пандемии коронавируса. Хотя общенациональный локдаун в России был коротким по сравнению с западными странами, Путин не хотел подвергать себя риску и два года прожил в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой.
Резиденция была оборудована металлическими «дезинфицирующими тоннелями», которые опрыскивали посетителей при входе на территорию, а те немногие люди, включая ветеранов Второй мировой, которые встречались с Путиным лицом к лицу, были вынуждены заранее просидеть на карантине на 14 дней. Остальные, в том числе иностранные лидеры, такие как президент Макрон, были вынуждены сидеть на противоположном конце абсурдно длинных столов.
Регулярные контакты Путина во время пандемии сократились до небольшой группы лиц из его близкого окружения, в которую входил Николай Патрушев, возглавлявший в то время Совет национальной безопасности России. Патрушев якобы заявлял, что некоторые европейские страны «легализуют брак с животными», и что Соединенные Штаты хотят вторгнуться в Россию, поскольку западные элиты хотят переселиться в Сибирь после извержения супервулкана под Йеллоустоунским парком в Вайоминге.
Однако сейчас непонятно, как долго продлится явная ясность Трампа по отношению к Путину, ведь американский президент, как известно, быстро может изменить свое мнение.
Напомним, что сегодня, 27 мая, Дональд Трамп неожиданно набросился с критикой на российского диктатора Путина и заявил, что тот играет с огнем.