Действительно ли РФ передала Ирану NLAW, Stinger и Javelin: МИД Украины — о скандальной статье Sky News

В МИДе заверили, что все вооружения от партнеров находятся под контролем Украины и Запада.

В МИД Украины отреагировали на статью Sky News, где отмечалось, что Россия в обмен на дроны передала Ирану 140 млн евро и западное вооружение, которое удалось захватить на поле боя: комплексы NLAW, Stinger и Javelin.

Об этом в Facebook написал представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Николенко заверил, что все вооружение, пересекающее украинскую границу, находится под пристальным контролем правительства Украины и западных партнеров.

В то же время, он подтвердил, что украинская сторона продолжает выявлять факты передачи Тегераном иранского оружия России. Иран также наращивает производство вооружения, которое может быть использовано против третьих стран на Ближнем Востоке.

"Должны смотреть правде в глаза: военное сотрудничество РФ и Ирана сейчас угрожает не только безопасности Украины, но и безопасности в мире", — отметил представитель МИД.

Николенко призвал международное сообщество максимально активизировать усилия для нейтрализации деструктивного взаимодействия России и Ирана в военной сфере.

Иранское оружие помогает РФ убивать украинцев

Напомним, Россия активно применяет для атак по Украине дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры.

По состоянию на 9 ноября россияне уже выпустили по Украине более 400 иранских дронов Shahed-136.

Иранские военные инструкторы находятся в Крыму и помогают россиянам запускать дроны-камикадзе. По информации советника ОП Алексея Арестовича, ВСУ даже дважды наносили по иранцам в Крыму удары.

Иранских инструкторов, помогающих россиянам запускать дроны, заметили также и в Беларуси.

В середине октября издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Иран планирует передать России баллистические ракеты.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что иранские ракеты, в отличие от российских, имеют достаточно высокую точность и скорость, поэтому опаснее.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что Иран пока не передал России свои баллистические ракеты.