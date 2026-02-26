- Дата публикации
Политика
- 326
- 1 мин
Действительно ли США давят на Украину, чтобы прекратить войну летом: Буданов ответил
Кирилл Буданов опроверг слухи о требовании США завершить войну к июлю.
Бывший руководитель ГУР, глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал информацию СМИ, что США якобы требуют от Украины пойти на уступки, чтобы прекратить войну до июля.
Об этом Буданов сказал в интервью ливанскому изданию.
«Я не слышал, чтобы наши американские партнеры установили какие-либо конкретные даты завершения войны. Текущие переговоры — очень сложный и многогранный процесс, и невозможно установить какие-то точные сроки их завершения», — сказал руководитель ОП.
Буданов заверил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы ускорить переговорный процесс и завершить его миром.
«Америка — наш союзник, независимо от того, кто является президентом. В этом смысле Дональд Трамп продолжает фундаментальный подход американской политики, направленный на установление мира и прекращение агрессии. Мы благодарны ему за усилия, которые позволили начать мирные переговоры. Я уверен, что этот подход будет усилен в будущем», — подытожил он.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал заявления по поводу стремления Дональда Трампа завершить войну до 4 июля.
Напомним, что, по данным Bloomberg, президент Дональд Трамп стремится добиться соглашения до 4 июля.
Такое же мнение высказал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Бен Ходжес. По его мнению, Трамп давит на Украину, чтобы завершить войну до конца июня 2026 года, чтобы представить огромные бизнес-соглашения 4 июля ко Дню независимости США.