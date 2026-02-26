Действительно ли США давят на Украину, чтобы прекратить войну летом: Буданов ответил

Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

Бывший руководитель ГУР, глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал информацию СМИ, что США якобы требуют от Украины пойти на уступки, чтобы прекратить войну до июля.

Об этом Буданов сказал в интервью ливанскому изданию.

«Я не слышал, чтобы наши американские партнеры установили какие-либо конкретные даты завершения войны. Текущие переговоры — очень сложный и многогранный процесс, и невозможно установить какие-то точные сроки их завершения», — сказал руководитель ОП.

Буданов заверил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы ускорить переговорный процесс и завершить его миром.

«Америка — наш союзник, независимо от того, кто является президентом. В этом смысле Дональд Трамп продолжает фундаментальный подход американской политики, направленный на установление мира и прекращение агрессии. Мы благодарны ему за усилия, которые позволили начать мирные переговоры. Я уверен, что этот подход будет усилен в будущем», — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал заявления по поводу стремления Дональда Трампа завершить войну до 4 июля.

Напомним, что, по данным Bloomberg, президент Дональд Трамп стремится добиться соглашения до 4 июля.

Такое же мнение высказал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Бен Ходжес. По его мнению, Трамп давит на Украину, чтобы завершить войну до конца июня 2026 года, чтобы представить огромные бизнес-соглашения 4 июля ко Дню независимости США.