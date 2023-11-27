Действительно ли США хотят, чтобы Украина победила Россию и как может завершиться война – разбор Newsweek

В статье Newsweek рассказал о страхе США перед поражением РФ и выясняли, что можно считать победой Украины. Адаптивный перевод материала предлагает ТСН.ua

Начиная с февраля 2022 года, распространенным мнением является то, что США предоставляют Украине достаточно военной помощи, чтобы выжить, но недостаточно, чтобы победить.

Так ли это действительно, разбиралось американское издание Newsweek.

США боятся хаоса в РФ

В издании предполагается, что такая позиция Вашингтона объясняется тем, что стратегическое поражение Кремля в Украине может спровоцировать хаос в РФ, возможно, свержение Путина и жестокую региональную борьбу за восполнение вакуума власти, усеянного оружием массового уничтожения.

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"В связи с обострением вызова Китая евразийская анархия создаст множество новых проблем для Белого дома", – пишут в статье.

"Украинцы действительно видят постоянную нерешительность и обеспокоенность возможной эскалацией и нежеланием провоцировать россиян", — отметил в интервью Newsweek Дэниел Вайдич, президент Yorktown Solutions и один из самых известных украинских лоббистов в Вашингтоне.

По его словам, украинцы считают, что, несмотря на всю помощь и поддержку, у США нет реального желания, чтобы ВСУ решительно разгромили россиян из-за опасений, что это приведет к внутренней смуте и краху России.

Поражение – всегда сирота

Американские и европейские официальные лица в частном порядке критиковали подход Украины к контрнаступлению. В частности, за то, что украинские силы слишком растянуты по всей линии фронта.

По словам эксперта Вайдича, значительная часть помощи не поступала в Украину так быстро, как могла бы. Это оказало решающее влияние на ситуацию на местах.

"Весеннее наступление этого года было бы весенним наступлением, а не июльским, что имело огромное значение. Ведь это позволило россиянам закрепиться и укрепить свою оборону", – добавил Вайдич.

Кроме того, Киеву приходится вести тяжелую борьбу за каждую новую систему вооружений НАТО.

Первые основные боевые танки американского производства прибыли в Украину по состоянию на октябрь, более чем через 18 месяцев после начала войны. Киев все еще настаивает на дальнейшей версии армейской тактической ракетной системы MGM-140, известной как ATACMS, а истребители F-16 прибудут в Украину не раньше начала 2024 года.

Украина ведет войну за национальное выживание, отмечают авторы статьи. Однако Байден и другие западные лидеры ясно дали понять, что западная коалиция отвечает за глобальное выживание мира.

Поэтому Белый дом выступает за постепенное оказание военной помощи Киеву, потому что думает, что так не продвигает мировую войну.

"Украинцы считают себя нашими партнерами", – заявил Newsweek Стивен Мур, бывший руководитель аппарата бывшего главного заместителя лидера Республиканской партии Пита Роскама, а сейчас руководящий проектом Ukraine Freedom Project в Киеве.

"Мы поставляем оружие, а они – жизнь своих лучших людей. Украинцы не получают оружие, которое мы им обещали, и не получают оружие, которое им нужно".

Некоторые надеются, что наступление зимы и относительно статический фронт могут способствовать новым мирным переговорам. Путин неоднократно заявлял, что он открыт для возобновления переговоров, но только при условии, что Украина примет "новые территориальные реалии" оккупации Москвой около 20 процентов нашей территории.

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Зеленский в свою очередь отказался от переговоров на российских условиях и отрицал предположение о том, что война зашла в тупик.

"Непопулярное мирное предложение может означать конец пребывания Зеленского в должности с выборами или без выборов", – добавил Вайдич.

Переоценка стратегии по Украине

На Западе понимают, что Украина не может продолжать войну без поддержки, особенно США.

"Зима и неудачное летнее наступление требуют всесторонней переоценки нынешней стратегии как со стороны Украины, так и со стороны ее партнеров", – пишут Ричард Хаас и Чарльз Купчан из аналитического центра Council on Foreign Relations.

"Эта широкая публичная дискуссия назрела и необходима. Раньше такие разговоры были почти табу. Но это опасная ситуация. Именно так войны продолжаются бесконечно. Хорошая стратегия – это не только о том, что желательно, но и о том, что вероятно", – сказал Купчан.

Хаас предложил "промежуточное определение успеха", которое приостанавливает, а не отказывается от цели полного территориального освобождения.

"Возможно, придется подождать годы или даже десятилетия, чтобы добиться более широкого определения успеха. Возможно, придется подождать появления пост-путинского руководства, или пост-пост-путинского руководства", — говорит Хаас.

По его словам, полное освобождение "вряд ли возможно учитывая военный баланс".

"У нас уже было два сезона боевых действий. Я не вижу оснований утверждать, что будь третий, четвертый или пятый, Украина смогла бы достичь этой цели. Я считаю, что для Украины важно выжить, чтобы Россия была разочарована. И нынешнюю ситуацию я бы назвал стратегической победой Украины и Запада. Это не все, но много", – добавил эксперт.

Были ли переговоры о завершении войны

По словам Купчана, в Вашингтоне считают, что Зеленский не готов начать возвращаться к стратегии, направленной на прекращение войны, поэтому Запад не собирается навязывать это.

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"Я предполагаю, что за закрытыми дверями обсуждают варианты окончания войны. Но пока не будет ощущения, что сами украинцы готовы к этому разговору, не думаю, что вы увидите его в публичной плоскости", – отметил эксперт.

По его мнению, наступит момент, когда украинцы сами начнут спрашивать: "Что нам делать?"

Купчан считает, что Украина и Запад должны планировать "длинную игру", как это делает Путин.

"Вы добиваетесь прекращения боевых действий, возвращаете Украину на путь процветания, а затем ждете, когда Путин уйдет, и надеетесь, что настанет день, когда Россия за столом переговоров вернет Украине ее территорию".

Он напоминает, что в 1985 году никто не верил, что Эстония, Литва и Латвия будут независимыми демократиями и членами НАТО.

"Все говорят о том, что Путин переждет Украину и Запад. Я думаю, что мы перевернули ситуацию. Мы его переждем", – подытожил эксперт.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев предупредил, что война снова может выйти за пределы востока и юга, если не помешать России производить оружие.

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