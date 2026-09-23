Действительно ли США пригласили Путина на саммит G20: Рубио сделал заявление

Марк Рубио / © Associated Press

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США пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит G20. Там он сможет поговорить с Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.

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Саммит G20 — почему пригласили Путина

По словам американского чиновника, Вашингтон рассчитывает на согласие Кремля принять участие в мероприятии.

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«Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Считаем, что это для него возможность пообщаться не только с Трампом, но и другими мировыми лидерами», — сообщил Рубио.

Госсекретарь также подчеркнул, что возможная встреча американских и российских лидеров на полях саммита является положительным шагом, однако она должна быть содержательной.

«Мы надеемся, что вы примете это приглашение», — отметил Рубио.

Следует отметить, что саммит лидеров стран G20 состоится 14–15 декабря 2026 года в городе Майами, штат Флорида, США.

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Также президент Украины Зеленский ранее заявил Deutsche Welle, что хочет поехать на саммит G20 в Майами для встречи с Путиным. Непонятно, согласится ли Путин встретиться с Зеленским.

Переговоры РФ с США — последние новости

Напомним, в Кремле снова заговорили о переговорах на самом высоком уровне. Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом и объяснил, при каких условиях Москва видит возможность такого саммита.

Ранее и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не прочь еще раз встретиться с диктатором Путиным для завершения войны в Украине.

К слову, Марко Рубио заявлял, что Украина и Россия проявляют интерес к ограниченному перемирию по прекращению взаимных ударов по энергетике.

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