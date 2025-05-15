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Действительно ли США против участия Зеленского в саммите НАТО: Рубио объяснил
Марк Рубио опроверг слухи о том, что Вашингтон якобы выступал против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО.
Соединенные Штаты не возражают против участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня 2025 года.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время брифинга, комментируя информацию о якобы нежелании Вашингтона видеть украинского лидера среди участников мероприятия.
"Мы не возражали. Я не знаю, откуда такая информация", - подчеркнул Рубио.
По его словам, несколько стран-членов Альянса уже поднимали вопрос об участии Зеленского в мероприятии, и США не имеют ничего против такого формата.
Ранее информационное агентство ANSA обнародовало информацию, что США якобы выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.