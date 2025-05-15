Действительно ли США против участия Зеленского в саммите НАТО: Рубио объяснил

Государственный секретарь США Марк Рубио. / © Associated Press

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Соединенные Штаты не возражают против участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня 2025 года.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время брифинга, комментируя информацию о якобы нежелании Вашингтона видеть украинского лидера среди участников мероприятия.

"Мы не возражали. Я не знаю, откуда такая информация", - подчеркнул Рубио.

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По его словам, несколько стран-членов Альянса уже поднимали вопрос об участии Зеленского в мероприятии, и США не имеют ничего против такого формата.

Ранее информационное агентство ANSA обнародовало информацию, что США якобы выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.