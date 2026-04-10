Действительно ли страны Балтии предоставили Украине воздушное пространство для удара по РФ: совместное заявление

Украинский беспилотник / © скриншот с видео

Страны Балтии отвергли обвинения России относительно предоставления Украине воздушного пространства для ударов беспилотниками по российским объектам.

Об этом говорится в обнародованном совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

Дипломаты отметили, что российская дезинформационная кампания является абсолютно безосновательной. По словам министров, их страны никогда не позволяли использовать собственные территории или небо для проведения любых атак на цели внутри России.

«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, категорически отвергаем продолжающуюся российскую дезинформационную кампанию против наших стран как абсолютно безосновательную. Страны Балтии никогда не позволяли использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на цели в России», — говорится в заявлении.

Несмотря на то, что официальные опровержения были переданы российским дипломатам в Таллинне, Риге и Вильнюсе еще в конце марта.

«Несмотря на официальную реакцию, Россия продолжает врать», — говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что Украина ведет оборонительную войну согласно статье 51 Устава ООН, защищаясь от полномасштабной агрессии.

«Вместо того, чтобы продолжать свою злонамеренную информационную операцию, Россия должна прекратить агрессивную войну против Украины и полностью вывести свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины. Страны Балтии остаются полностью солидарными с Украиной», — подчеркнули дипломаты.

Напомним, ранее в Кремле пригрозили Евросоюзу «ответными мерами», если страны ЕС позволят Украине запускать дроны через свое небо для ударов по России. В свою очередь, в ЕС дали жесткое предупреждение Москве. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье отметил, что нападение на любое государство-члена Европейского Союза, это будет означать нападение на весь Евросоюз.

